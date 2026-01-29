Naši Portali
vrlo je jednostavna

Imate problema s negativnim mislima? Uz ovu tehniku disanja ćete se lakše opustiti

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
29.01.2026.
u 15:30

Iako zabrinjavajuće misli mogu naići u bilo koje doba dana, one postaju posebno problematične prije spavanja

Negativne misli ponekad se pojave neočekivano i mogu ozbiljno utjecati na naše raspoloženje, koncentraciju i kvalitetu sna. Kada se stalno ponavljaju ili eskaliraju, tada mogu izazvati osjećaj tjeskobe, stresa ili čak depresije. Srećom, postoje jednostavne tehnike i strategije koje mogu pomoći da ih prepoznamo, smirimo i smanjimo njihov utjecaj na svakodnevni život.

Ljudi koji se bore s uspavljivanjem noću mogu pronaći olakšanje nakon što isprobaju tehniku koju su preporučili stručnjaci iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS). Iako zabrinjavajuće misli mogu naići u bilo koje doba dana, one postaju posebno problematične prije spavanja kada se pokušavate dobro naspavati prije napornog dana. NHS je preporučio meditaciju kao alat za ublažavanje briga ili drugih uznemirujućih misli, poput onih kada pokušavate zaspati. Metoda bi također mogla pomoći ljudima koji doživljavaju slične osjećaje u drugo doba dana, prenosi Daily Express.

"Meditacija je praksa koja može pomoći u pripremi našeg tijela i uma za miran noćni san. Može nam pomoći da brže zaspimo, spavamo dulje i čak dublje. Možda ste čuli da se to naziva 'meditacija spavanja'. Vježbe meditacije mogu nam omogućiti da se opustimo, odmorimo i oslobodimo misli ili briga iz dana. Vježbanje meditacije ima mnogo umirujućih učinaka na tijelo: pomaže u poticanju sporijeg disanja i snižavanju otkucaja srca, što sve može pomoći pri utonuću u san", objasnili su.

Tehnike disanja mogu biti posebno korisne za sve koji doživljavaju tzv. "sunday scaries". Taj pojam često opisuje osjećaj tjeskobe i nelagode koji se javlja nedjeljom navečer, dok se približava početak radnog tjedna. Za ljude koji žele isprobati meditaciju, NHS je podijelio jednostavnu tehniku ​​disanja nazvanu metoda 4-7-8. "Ova tehnika disanja je repetitivne prirode. Slijed brojanja nježno usmjerava um na dah, što može pomoći u ublažavanju briga ili drugih uznemirujućih misli“, objasnili su stručnjaci.

Da bi djelovala, udobno se smjestite u krevet i zatim slijedite ove korake. Prvo udahnite kroz nos četiri sekunde. Zadržite dah sedam sekundi. Izdahnite kroz usta osam sekundi i to sve ponovite četiri puta. Još jedna metoda koju podržava NHS uključuje progresivno opuštanje mišića. "Vježbanje kontrakcije i opuštanja mišića može nam pomoći da postanemo svjesniji kada smo opušteni, a kada napeti. Isprobajte ovu tehniku ​​opuštanja mišića prije spavanja da biste oslobodili napetost koja se nakupila tijekom dana. Ne brinite ako učenje traje, to je poput svake druge vještine koja zahtijeva vrijeme da se savlada", savjetovali su iz NHS-a.

Stručnjaci su objasnili da većina ljudi ponekad osjeća tjeskobu, ali postoji podrška ako osjećate da tjeskoba, strah ili panika utječu na vaš život. Anksioznost može uzrokovati mentalne i fizičke simptome, uključujući drhtanje, glavobolje, znojenje, nedostatak daha, poteškoće s koncentracijom i opsesivne misli, izvijestio je Mirror.

Ključne riječi
misli tjeskoba disanje meditacija

