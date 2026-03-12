Nevjerojatan test: Duljina vaših prstiju otkriva vašu seksualnost, a to nije ni približno sve što možete saznati

Znanstvenici sa Sveučilišta Memorial u Newfoundlandu i Labradoru otkrili su da bi vaše ruke mogle otkriti vašu seksualnost, a sve se svodi na jednostavan trik. Analizirali su čak 51 prethodnu studiju o omjeru drugog i četvrtog prsta, poznatom kao omjer 2D:4D, te njegovoj povezanosti s ljudskom seksualnom orijentacijom. Ovaj omjer predstavlja relativnu razliku u duljini između kažiprsta i prstenjaka, a nova saznanja mogla bi rasvijetliti kako se razvija naša seksualnost.

Njihovi rezultati su otkrili da žene s nižim omjerom 2D:4D, što znači da im je prstenjak duži od kažiprsta, imaju veću vjerojatnost da budu lezbijke. S druge strane, muškarci s višim omjerom 2D:4D, odnosno oni kojima je kažiprst duži ili jednake duljine kao prstenjak, imaju veću vjerojatnost da budu homoseksualci. To praktički znači da heteroseksualne žene u prosjeku imaju viši omjer od homoseksualnih, dok heteroseksualni muškarci imaju niži omjer od homoseksualnih muškaraca.

"Biseksualne žene su po omjerima prstiju sličnije heteroseksualnim ženama, ali tu bi moglo biti dodatnih nijansi", objasnili su istraživači. Prema njihovoj studiji, objavljenoj u časopisu Frontiers in Psychology, one osobe koje se nalaze u sredini ljestvice ili između heteroseksualne i biseksualne orijentacije sličnije su heteroseksualnim ženama, dok su one između biseksualne i homoseksualne orijentacije po omjerima prstiju sličnije lezbijkama. Prethodna istraživanja su pokazala da je duljina prstiju određena tijekom ranog razvoja u maternici i povezana je s razinama testosterona, pri čemu je omjer 2D:4D dosljedno niži kod muškaraca.

Kako bi razjasnili nedosljednosti prijašnjih istraživanja, znanstvenici su proveli ažuriranu meta-analizu koja je obuhvatila 51 studiju s ukupno 227.648 sudionika. Rezultati su pokazali jasne razlike između heteroseksualnih i homoseksualnih muškaraca i žena. Zaključak je da hormoni u maternici mogu utjecati ne samo na razvoj omjera prstiju, već i na seksualnu orijentaciju. Konkretno, relativno više razine prenatalnih androgena mogu istovremeno maskulinizirati omjere prstiju i povećati vjerojatnost ginefilije, odnosno seksualne privlačnosti prema ženama, kod žena. Suprotno tome, relativno niže razine androgena ili više razine estrogena mogu feminizirati omjere prstiju i povećati androfiliju, privlačnost prema muškarcima, kod muškaraca.

Što još duljina prstiju otkriva o vama

Omjer 2D:4D ranije je povezivan sa svime, od sportskih performansi i pretilosti do agresije, pa čak i psihopatskih sklonosti. Primjerice, ako vam je prstenjak duži od kažiprsta, vjerojatno ste izvrsni u sportu, ali i predisponirani za poremećaj zlouporabe opioida ili antisocijalni poremećaj ličnosti. S druge strane, ako vam je kažiprst duži od prstenjaka, vjerojatno bolje podnosite bol, ali biste mogli imati poteškoća s gubitkom kilograma. Zanimljivo je da je jedna studija Sveučilišta u Oxfordu otkrila kako su žene s dužim kažiprstima na lijevoj ruci sklonije aferama, što je iznenadilo znanstvenike jer se duži kažiprst povezuje s tipičnim ženskim karakteristikama i višim razinama estrogena u maternici.

Utjecaj na glas i izbor karijere

Druga istraživanja su otišla i korak dalje. Znanstvenici sa Sveučilišta u Sussexu pronašli su vezu između duljine dječjih prstiju i visine njihova glasa, sugerirajući da će beba vjerojatnije imati piskutaviji glas ako joj je kažiprst na desnoj ruci duži od prstenjaka, što se također pripisuje manjku testosterona u maternici. Osim toga, studija Nacionalnog istraživačkog sveučilišta u Rusiji povezala je izbor karijere kod žena s duljinom njihovih prstiju. Žene čiji je kažiprst bio kraći u odnosu na prstenjak češće su imale ono što se smatralo tradicionalno muškim poslom, poput odvjetnice ili menadžerice u industriji, dok su one s dužim kažiprstom češće radile u stereotipno ženskim zanimanjima, kao što su medicinske sestre ili učiteljice.

Povezanost s dijeljenjem i agresijom

Čini se da prenatalni hormoni utječu i na socijalno ponašanje. Istraživanje Sveučilišta u Beču pokazalo je da djeca koja imaju kraće kažiprste od prstenjaka, što ukazuje na veću izloženost testosteronu u maternici, manje su sklona dijeliti svoje igračke. Već je poznato da su takva djeca agresivnija, a ova studija dodaje da su također i sebičnija te neće dijeliti stvari čak ni s prijateljima. Antropolozi tvrde da više razine testosterona tijekom trudnoće dovode do "učinka maskulinizacije" i kod dječaka i kod djevojčica, što ostavlja trajan trag na njihovo ponašanje.