Bodybuilderica Nada (65) iz Šibenika: 'Sin me uvrijedio, a onda sam postala Miss fitness Balkana!'

Nada Nemčić ima 65 godina, u teretani je tri puta tjedno po 90 minuta, a na policu slaže pehare. Sve je krenulo sasvim slučajno, odlaskom u teretanu, a danas obara mnoge vlastite rekorde i osvaja nagrade na natjecanjima u bodybuildingu, piše portal 24sata.hr.

Ono što ju je pokrenulo bio je njezin sin. " 'Mama, izgledaš gadljivo', bile su riječi mog starijeg sina dok sam se spremala za plažu koje su me duboko potresle. No, sada sam mu zahvalna na grubosti i iskrenosti", rekla je Nada.

U teretanu je prvi put ušla s 57 godina, a kaže da joj problem nisu bili kilogrami. "To gadljivo o čemu je pričao moj sin nisu bili kilogrami niti težina, već mlohavost, opušteno, odnosno gravitacija. Cijeli sam život radila kao tajnica, vodila sam sjedilački način života, brza i nezdrava prehrana uzela je maha. Mlohavost i celulit su izgledali užasno", otkrila je.

Kada je tek krenula s vježbanjem u teretani, javio se osjećaj nelagode jer ondje su bili pretežno mladi ljudi. Znajući to, njezini sinovi su joj bili potpora, a ubrzo je dobila i podršku ostalih ljudi. No, sada ona diže utege, radi sklekove, te je snažnija i energičnija od mnogih mlađih od sebe. "Ovo je sad moj stil života koji sam zavoljela, teretana je moje sretno mjesto. Zašto vježbam? Prvenstveno zbog zdravlja jer u godinama sam u kojima me zaista ništa više ne boli. A onda i zbog izgleda", rekla je.

Nada ide i na natjecanja, a tada trenira svaki dan i to više puta dnevno. "Ivica Vukšić je moj trener od početka, mi smo sad i kolege i prijatelji, to je čovjek koji mi je od početka jako puno pomogao i kojem mogu zahvaliti za sve što sada radim i što sam postigla. Njega slijepo slušam. Uputio me u pravilno izvođenje vježbi, težine, pazi da se ne povrijedim, ipak sam u godinama. Motivira me, gura i podupire. Zaista je to čovjek koji puno zna i koji rado pomaže", rekla je Nada za svog trenera. Ipak, najveća podrška joj je obitelj, sinovi, nevjeste, unuk i mama, koja je teško bolesna.

"Oni me motiviraju. Da nisam ovako fizički spremna, definitivno se ne bi mogla dobro brinuti o mami koja je vrlo teško pokretna. Ne bih mogla raditi sve što sada radim s njom, poput dizanja i kupanja. Ne bih joj mogla priuštiti njegu koja joj je potrebna", priznala je. Prvo njezino natjecanje bilo je 2018. godine u Mostaru gdje je osvojila prvo mjesto Miss fitness Balkana u kategoriji +60. Iduće, 2019. godine bili su u Torontu u Italiji i tamo je osvojila Miss Europe i Miss Fitness Universe 60+.

"Ove godine sam u Sloveniji osvojila Miss fitness svijeta 60+ u IBFF Federaciji, to je bilo prije dva mjeseca, 21. listopada. Vrlo sam zadovoljna. Ljudi me pitaju jesam li gotova s natjecanjima, ali nisam sigurna baš da ću stati. Moja mama uredno na vidno mjesto slaže moje pehare. To je dokaz uspjeha, truda, rada i discipline, jer se u vježbanju treba biti kontinuiran. Nakon ovog posljednjeg natjecanja sam odlučila da neću mjesec dana uči u teretanu, da odmorim to svega. A izdržala sam tri dana", kaže vesela Nada.

Osim toga, dodaje i da joj je žalosno kako žene već nakon 50. godine smatraju da je život završen. "Kao da su one ispunile neke svoje zadaće i da im sada slijedi samo odmaranje i kavice. A tek tada treba trenirati, raditi na sebi i uživati u onome što radimo za dobrobit svog zdravlja, kvalitetnijeg načina života i izgleda", zaključila je.

