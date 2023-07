Bodybuilderica tvrdi da je se muškarci boje: 'Misle da koristim steroide, ali ja stvarno naporno vježbam!'

Sophie Larissa Weiss, na društvenim mrežama poznata kao Barnsley Basher, kaže da su muškarci previše uplašeni da bi je pozvali van dok su drugi uvjereni da ona uzima steroide Također je rekla da muškarci radije pitaju njenu mamu za broj nego da razgovaraju s njom izravno.

Ova 30-godišnjaka ljubiteljica je borilačkih vještina, a njezin posao je borba s muškarcima iz njezine dnevne sobe za novac. Njezin je otac također svjetski prvak u bodybuilderu, a Sophie trenira s njim četiri puta tjedno.

“Često čujem od raznih muškarci da izgledam muževno' i doslovno me optužuju da uzimam steroide i slično, a nisam čak ni toliko velika. Razlog zbog kojeg to shvaćam kao kompliment je taj što očito misle da moje tijelo nije dostižno. Sve je to težak rad i hrana, a tajna nije u tome da se izgladnjujete”, ispričala je za Daily Star.

Djevojku iz Yorkshirea žele muškarci na internetu, a kada ne guši frajere na podu svoje dnevne sobe, zarađuje na OnlyFansu. Jednog mjeseca zaradila je čak 95 tisuća kuna, ali unatoč njezinom uspjehu u prodaji fotografija, stvarni svijet može biti izazovniji.

“Kada je riječ o spojevima i tome slično, teško je. Bila sam na odmoru s majkom u prošlosti i nisam to shvatila, ali muškarci me se plaše, a ja nisam znala. Samo sam mislila da im nisam privlačna ili tako nešto. Izašla bih van sa svojim prijateljicama i one bi čavrljale s dečkima, a ja nikad nisam i mislila sam da nešto stvarno nije u redu sa mnom”, objasnila je pa dodala kako se stvar promijenila kada je počela izlaziti sa svojom majkom:

“Bilo je to kad sam počela ići na odmor s majkom i otišle bismo u bar i ti bi dečki počeli čavrljati s mojom mamom, a nikad ne bi čavrljali sa mnom. Sjećam se kako sam jedne večeri pomislila kao moja majka ubija među dečkima. Zatim mi je rekla da idu preko nje da razgovaraju sa mnom. To je zastrašivanje, zar ne? Sigurno me smatraju zastrašujućom, ali ne znam zašto.”

“Privlačim pokorne slabe muškarce u vezama. Samo pomislim kad me vide kako se bavim borilačkim vještinama ili kako već misle da imam mušku energiju. Također sam stvarno neovisna jer imam svoje ciljeve i treniram kao muškarac i borim se kao muškarac. Mislim da to može odbiti mnoge momke”, zaključila je.

Unatoč tome što je mnogi doživljavaju kao zastrašujuću, Sophie ima mnogo obožavatelja. Neki muškarci traže savjete o tome kako dobiti mišiće, dok je drugi obavještavaju o svojim fitness transformacijama. A jedan je obožavatelj čak doletio iz Španjolske kako bi ga ona pretukla.

Objašnjavajući svoju karijeru, rekla je: “Zarađujem za život od premlaćivanja muškaraca. Žele da dominiram nad njima hrvačkim pokretima i vole dobiti udarac u lice. Imala sam mušteriju iz Madrida koji je doletio sve do mene da bih ga udarila u lice. Imao je jeftin let i hotel, ali ja naplaćujem 500 funti (oko 4500 kuna) po satu, a on je ovdje proveo dva sata. Moj tata misli da je to smiješno i sjajno i pričao je ljudima na odmoru u Egiptu sve o tome. Rekao je da njegova kći baca muškarce unaokolo da bi zarađivala za život”, otkrila je Sophie.

