Bivša regruterka otkrila: Poslodavci ne žele vidjeti ovih pet stvari u životopisu

Svima je cilj da životopis ostavi što bolji dojam na poslodavce. On je često prvi kontakt s potencijalnim poslodavcem i ključan je za dobivanje intervjua, stoga je važno da bude jasno strukturiran, profesionalan i bez uobičajenih pogrešaka koje mogu umanjiti vaše šanse. Ako ste nedavno tražili posao, razumjet ćete frustraciju slanja bezbrojnih prijava, odlaska na razgovore za posao i dovršavanja procjena samo da biste dobili e-poruke s odbijanjem ili generičke poruke od potencijalnih poslodavaca. Proces traženja posla može biti obeshrabrujući, ali upornost je ključna ako ste odlučni osigurati novu ulogu.

Međutim, ako vas stalno odbijaju, možda je vrijeme da pogledate načine na koje možete poboljšati svoje prijave. Specijalistica za zapošljavanje otkrila je ključne pogreške s kojima se redovito susreće u prijavama za posao, a koje tvrtke apsolutno ne vole vidjeti. Čini se da brojne ponavljajuće pogreške u životopisima odvraćaju menadžere za zapošljavanje od razmatranja kandidata. Sophie, Britanka koja radi za tvrtku u Stockholmu, nekada je bila regruterka i slijedeći svoje iskustvo, daje savjete ljudima koji traže posao, piše Mirror. "Kao bivša regruterka, ovo su stvari koje ne želim vidjeti u vašem životopisu", rekla je Sophie u videu na TikToku.

Prvo na listi je točna adresa stanovanja. Iako je dobro navesti grad ili mjesto u kojem živite, Sophie je rekla da nije potrebno navesti punu adresu u životopisu. "Ne moram znati vašu ulicu i broj kuće", dodala je. Svi se sjećamo svoje prve e-mail adrese. Vjerojatno ste joj dali smiješno ime koje se odnosi na vašu osobnost, hobije ili nadimak. Međutim, to bi moglo odbiti potencijalne poslodavce, pa bi bilo dobro napraviti novu e-mail adresu za prijave za posao ako nemate prikladnu.

Nadalje, mnogi ljudi vole uključiti svoju fotografiju u svoj životopis. Ako se prijavljujete za pozicije u prodaji ili za poziciju u izravnom kontaktu s klijentima, možda mislite da je to potrebno. No, Sophie je rekla da je kao regruterka rekla ljudima da ne uključuju određene vrste fotografija. "Ako uključujete fotografiju, ne želim vidjeti selfie, također ne želim vidjeti vas i vašeg psa", objasnila je.

Sophie inzistira na tome da ne morate uključivati ​​osobne podatke u svoj životopis poput vašeg bračnog statusa ili hobija. "To može malo ovisiti o tome za koju se tvrtku prijavljujete, ali općenito ako igrate tenis vikendom, to ne čini razliku za regrutera", rekla je. Također je istaknula da je najbolje izbjegavati korištenje riječi "ja" u svom životopisu jer se podrazumijeva.

"Umjesto toga, trebali biste započeti s glagolima koji označavaju djelovanje, poput vodio/vođena ili savjetovao/savjetovala", predložila je Sophie. Dodala je i da je ključno napisati kako ste imali utjecaj u svojim prethodnim ulogama, koristeći statističke podatke, umjesto da samo nabrajate dužnosti.