Bio je živa Ken lutka, a sada je Barbie: 'Uvijek sam imao ženski mozak!'

Rodrigo Alves je 40-godišnji muškarac koji je navodno potrošio skoro pet milijuna eura na operacije kako bi izgledao kao Ken lutka. Neke od operacija su bile postizanje oblika očiju kao mačjih, nebrojene operacije nosa i vađenje čak četiri rebra.

No, sada je potrošio još više novaca kako bi si ugradio grudi i proširio kukove te povećao usnice, sve kako bi izgledao više kao Barbie. Rodrigo je prije za NYPost rekao: "Učinio sam sve kako bih izgledao kao Ken i bio muškarac, ugradio sam 'pločice' i mišiće u ruke, ali lagao sam sam sebe. Ja sam žena i uvijek sam imao ženski mozak, a sada se napokon osjećam dobro u svom tijelu."

Nakon sveukupno 90 operacija, on je sada postao Brazilka i to pod imenom Jessica Alves. "Imala sam facelifting. Kirurg mi je stegnuo mišiće kako bi mi podignuo obraze i čelo. Ne radim to da izgledam mlađe, radim to da zamrznem godine", ispričala je Jessica, koja je promijenila sve na svome tijelu osim spola.

Zanimljivo je i to da je Jessica imala čak 12 operacija samo na nosu, a svoj prvi zahvat obavila je kada je imala 17 godina. Prvu rinoplastiku napravila je s 19 godina, a u siječnju 2020. otkrila je da je transrodna osoba. Naime, njezina obitelj ima niz trgovina mješovitom robom u Brazilu što ih je učinilo bogatima, ali od 2018.

Alves nije ostvarila nikakvu zaradu u vezi s trgovinama. S 18 godina se preselila u London, gdje je studirala odnose s javnošću na London College of Communication, a novac koji joj omogućuje operacije je navodno naslijedila od bake.

