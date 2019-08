'Bila sam u krevetu sa svojim dečkom, kada me nazvao imenom druge žene'

Bili su na večeri u restoranu, nakon čega su završili kod njega doma. Popili su piće i otišli u krevet. A onda ju je nazvao drugim ženskim imenom. Ne zna kako da se ponaša u ovoj situaciji i što to znači pa je za savjet pitala terapeutkinju portala The Sun, Deidre.

„Pitala sam ga: 'Tko?', a on je samo ponovio to ime. Ustala sam se i otišla. Povrijeđena sam jer me već prije prevario. Imam 33, a on 34 godine. Nismo razgovarali nakon toga. Stalno mu šaljem poruke tko je ta žena, ali mi ne odgovara na poruke.“

Deidre joj je odgovorila: „Može postojati određeni razlog za ovu situaciju. Ali ne bi smio ignorirati vaše poruke kada zna da ste povrijeđeni.

Jeste li sigurni da želite nastaviti s ovom vezom? Čini mi se kako da je on krenuo dalje.“