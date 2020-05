'Prijatelj se seksao s mojom djevojkom, a jedna stvar me posebno zaboljela'

Jedan muškarac obratio se psihoterapeutkinji Deidri za pomoć nakon što mu je njegov najbolji prijatelj priznao da se poseksao s njegovom djevojkom dok su bili pijani jednu noć. Sada ne zna što da napravi niti sa svojom djevojkom niti sa svojim prijateljem, prenosi The Sun.

“Upoznao sam je prije šest mjeseci, ali službeno smo počeli biti zajedno tek nekoliko tjedana poslije. Stvarno mi se jako sviđa. Moj najbolji prijatelj prvi je saznao o mojim osjećajima za nju i rekao je da smo jako dobar par”, ispričao je.

Jedne noći rezervirao je stol za njih i njihove prijatelje u jednom pubu, ali je on morao otići rano jer je sutradan rano ujutro imao posla. Njegova djevojka bila je dosta pijana pa je htjela još ostati te su ga prijatelji uvjerili da će se pobrinuti da sigurno dođe doma te je, na kraju, ipak otišao sam. Nekoliko tjedana kasnije, najbolji prijatelj pozvao ga je da pričaju nasamo jer je bio jako uzrujan zbog nečega.

“Priznao mi je da se poseksao s mojom djevojkom te noći. Bio sam u šoku i obustavio sam komunikaciju s njima na tjedan dana. Naposljetku sam razgovarao s njom i saznao da se ona ne sjeća seksa zbog alkohola, ali najviše me zaboljelo što su i drugi prijatelji znali da se to dogodilo, ali se nisu htjeli miješati. Još uvijek želim biti s njom i stalno si govorim da su bili pijani i nisu znali što rade. No ja nikad ne bih to napravio osobi s kojom sam u vezi, a ni prijatelju”, rekao je.

Deidre mu je odgovorila: “Naravno da se osjećate povrijeđeno, ali vrijeme ne možete vratiti. Ako još uvijek želite biti s njom, usredotočite se na pozitivne stvari. Vaš prijatelj vam nije morao reći istinu i vi nikada ne biste to saznali. Možda je to napravio zbog krivnje, ali svejedno je hrabar što vam je sve priznao. No alkohol nije isprika za takvo ponašanje. Budite iskreni oko osjećaja pred prijateljem i djevojkom te poslušajte njihovu stranu priče. Ako želite biti s njom, morate krenuti iznova, naučiti iz ovoga i ponovno graditi povjerenje.”

