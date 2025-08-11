Bikovima će dani biti ispunjeni strašću i emocijama, a Djevice će se distancirati od bliskih osoba

OVAN

LJUBAV: Tokom narednih dana vi ćete ući u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, ali za vas i naporno. Potrebna je bolja organizacija, kako planova, tako i same realizacije posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku jer vam trenutačno ne nedostaje energije. Poticat ćete i druge na rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Svakodnevne strasti i emocije bit će obilježje vašeg privatnog života. Stalno će vam se događati nešto lijepo i ugodno. Mnogi će zapamtiti ove dane po dobrom. Osobe suprotnog spola rado će vas pozivati u svoje društvo. Uz određenu diskreciju.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim. Bilo bi bolje suzdržati se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živite na staroj slavi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav jednostavno će vas mimoilaziti. Ne tugujte, jer će ova faza uskoro proći. Budite strpljivi.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, krenut ćete u akciju još predanije. Ovo je vjerojatno vaš uzlet kad počinjete ostvarivati mnoge svoje planove. Nećete zaboraviti niti jedna detalj, ali bit će potrebni i napori da uspijete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana malo će toga ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Ponekad će vam se činiti da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati oko nevažnih stvari. Napravite selekciju i odredite što je prioritet. Tako vam se neće dogoditi da imate osjećaj da ste izgubili vrijeme na suvišna razmatranja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete mnogo pričati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete na taj način povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati kao grebanje po površini. Vaše srce će biti nekako prazno.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar akcijski film.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Malo po malo vi ćete svoje osobne odnose postaviti u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je nepovoljnijih tranzita ljubavnih planeta.

KARIJERA: Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se sve više zanimaju za alternativu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Gdje god izašli osjećat ćete se ugodno. Zabave će biti baš po vašoj mjeri. Oni koji su još možda sami neka prihvate svaki poziv, pa makar u početku i ne izgledao obećavajući. Ubrzo će shvatiti da im ljubav otvara vrata. Sve je moguće.

KARIJERA: Malim koracima napredovat ćete u jedinstvenim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Oni koji uče vjerojatno će biti uspješni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite sve predrasude. One su kočnice.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vama će se svakodnevno otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se sve češće i sve jače smijete ili po tome što vas voljena osoba u svakom trenutku podržava. Počet ćete disati punim plućima i dopustiti sebi više uživanja.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga biti spremni raditi prekovremeno. Bit će i onih kojim će biti ponuđen zanimljiv posao povezan s važnim projektom. Trebate se samo dobro organizirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Ovih dana miješat ćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, s puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primjećuju samo prijatelji. Bit ćete dobro.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebna očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. Budite profesionalni i ozbiljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: U idućim danima vi ćete vjerojatno opustiti. Počet će vas zanimati najrazličitije teme o kojim ćete rado komunicirati s osobama suprotnog spola. Voljena osoba primijetit će ovu malu distancu, a kako vas ne bi krivo shvatila, više pričajte i s njom.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć novih informacija koje su se čekale. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati naći u novoj ulozi. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite. Ne treba žuriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: U idućim danima vaši će se osobni odnosi vidno poboljšavati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje.

KARIJERA: Informacije koje trebate dobiti stižu. Već ste se zbog čekanja dovoljno naživcirali, pa nemojte opet. Jednostavno se prihvatite nove upute i napravite sve što možete. Budite realni u očekivanjima. Rezultati će već doći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen. Zato ne divljajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vaši će odnosi napredovati u pozitivnom pravcu, a vi ćete postati otvoreniji i raspoloženiji za ljubav. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača.

KARIJERA: Kako ćete ovih dana dobiti potrebne informacije, počet ćete raditi s određenom lakoćom. Mali napori bit će povezani s komunikacijama, ali sve ćete lakše izlaziti i s tom temom na kraj. Pokazat ćete se dorasli zadacima. Nekima ćete biti primjer.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imajte mjere u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ovan, Vodenjak, Škorpion