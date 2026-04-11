Bakin trik zaludio internet: Uz jednostavnu metodu mrlje iz plastičnih posuda nestaju u minuti!

Većina ljudi u svojim kuhinjama ima plastične posude za hranu koje se koriste iznova i iznova, no njihovo održavanje može predstavljati pravi izazov. Stalnom upotrebom, osobito za jela poput bolonjeza ili gulaša, na plastici ostaju tvrdokorne narančaste i crvene mrlje koje se čine nemogućima za ukloniti, čak i nakon temeljitog ribanja. Upravo za takve situacije na scenu stupa genijalan trik jedne bake koji je osvojio internet, a ponovno ga je popularizirala TikTok korisnica @ariganja u videu koji je postao viralan. Ona je, kako tvrdi, metodu naučila od bake svoje prijateljice, a mnogi su je proglasili "najboljim trikom ikada". U videu djevojka prvo prikazuje svoju zamrljanu posudu, a zatim demonstrira postupak koji mrlje uklanja u manje od jedne minute.

Metoda je iznenađujuće jednostavna i zahtijeva samo tri stvari koje svatko ima kod kuće. Prvo je potrebno u zamrljanu posudu staviti nekoliko komadića potrganog papirnatog ručnika. Zatim se ulije vruća voda, otprilike do pola posude, te se doda nekoliko kapi tekućeg deterdženta za pranje suđa. Nakon toga, posudu treba čvrsto zatvoriti poklopcem i energično tresti četrdesetak sekundi do jedne minute. Znanstvena pozadina ovog trika leži u činjenici da je plastika nepolarna i lako veže masnoće iz umaka. Sapun u vodi emulgira tu masnoću, a papirnati ručnik djeluje kao svojevrsni upijač i nježni strugač koji tu emulziju odvaja od stijenki posude.

Nakon što se posuda dobro protrese, sadržaj se jednostavno prolije, a posuda ispere. Rezultat koji je korisnica pokazala u videu je besprijekorno čista posuda, bez ijednog traga prijašnjih mrlja. Njezina objava oduševila je ogroman broj korisnika koji su trik masovno isprobavali i u komentarima potvrđivali njegovu učinkovitost. "Mogu potvrditi, djeluje! Ne treba čak ni puno vode. Fantastično je!", "Upravo sam odustao od ribanja posude s mrljama od crvenog umaka i algoritam mi je servirao ovo rješenje", samo su neki od komentara.

Osim ovog trika, mnogi su podijelili i vlastite savjete za još lakše održavanje plastičnog posuđa. Jedan od najkorisnijih savjeta za prevenciju jest da se unutrašnjost posude lagano utrlja ili poprska s malo ulja prije nego što se u nju stavi hrana s umakom. Na taj način stvara se zaštitni sloj koji sprječava da pigmenti oboje plastiku, a kasnije čišćenje je, kako kažu, "mačji kašalj". Drugi su pak predložili dodavanje malo soli u vruću vodu s deterdžentom za jednako dobar učinak, dok su neki spomenuli i alternativnu metodu s nekoliko kockica leda, šećerom i deterdžentom, gdje šećer djeluje kao blagi abraziv koji riba mrlje. "Radim ovo otkad mi je mama pokazala. Sad imam 50 godina i sve posude su mi uvijek čiste", napisala je jedna korisnica.

Postoje li ograničenja i alternative?

Iako je ovaj trik iznimno učinkovit za površinske mrlje od hrane, stručnjaci za čišćenje upozoravaju da on ima svoja ograničenja. Ne može popraviti trajna oštećenja na plastici, poput sitnih ogrebotina ili promjena u strukturi materijala koje nastaju zagrijavanjem u mikrovalnoj pećnici. Ako je mrlja "zatočena" u plastici koja se lagano otopila oko masnoće, vjerojatno je postala trajna. Upravo zbog poteškoća s čišćenjem i rastuće zabrinutosti oko mikroplastike, sve više potrošača okreće se alternativama poput posuda od borosilikatnog stakla ili nehrđajućeg čelika. Studije su pokazale da stare i izgrebane plastične posude otpuštaju znatno više čestica mikroplastike u hranu, stoga se preporučuje njihova zamjena ako postanu jako izgrebane ili zamućene.