Istraživanje pokazalo da svaki drugi pas ima višak kilograma: Evo koliko bi zapravo trebali jesti

Svaki drugi pas ima višak kilograma, pokazuju rezultati Purininog istraživanja. Iako im je teško odoljeti, pretjerivanje s hranom može vaše ljubimce dovesti do ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Prekomjerna tjelesna težina ozbiljan je problem koji može uzrokovati bolesti poput dijabetesa, artritisa i problema s disanjem. Uz sve to, pretilost može skratiti životni vijek psa za čak 25%. Najčešći uzroci ovog problema su nepravilno hranjenje, pretjerivanje s poslasticama i manjak fizičke aktivnosti. Kako bi pomogao vlasnicima koji nisu sigurni koliko bi njihovi krzneni prijatelji trebali jesti, veterinar Amir Anwary podijelio je nekoliko važnih savjeta na svom TikTok profilu, prenosi Mirror. Ovaj stručnjak ističe da učestalost hranjenja najviše ovisi o dobi i pasmini psa.

2 do 3 mjeseca: S obzirom na to da psi u ovoj dobi brzo rastu, ali još uvijek imaju vrlo malen želudac, potrebna su im četiri manja obroka dnevno. „Česti manji obroci pomažu održati stabilnu razinu šećera, podržavaju razvoj mozga i tijela, sprječavaju probavno opterećenje i smanjuju rizik od hipoglikemije. Male pasmine posebno imaju koristi od četiri obroka dnevno u ovoj fazi.“

3 do 6 mjeseci: Za pravilan rast i razvoj u ovoj dobi preporučuju se tri obroka dnevno. Rast i dalje traje, ali se kapacitet želuca povećava, a regulacija šećera u krvi poboljšava, zbog čega se može povećati količina hrane po obroku. Tri obroka smanjuju rizik od prejedanja i naglih napada gladi. Ipak, velike pasmine bolje je i dalje hraniti četiri puta dnevno kako bi se izbjeglo opterećenje probavnog sustava i omogućio kontroliran rast.

6 do 12 mjeseci: Stručnjak savjetuje da psi manjeg i srednjeg rasta u ovoj dobi mogu jesti dva puta dnevno. No, kako bi se spriječilo naglo prejedanje i potencijalna nadutost želuca, veće pasmine i dalje treba hraniti s tri obroka dnevno.

Odrasli psi (12 mjeseci i više): Veterinar naglašava da u ovoj dobi sve ovisi o pasmini. Općenito, odrasli psi trebali bi jesti dva puta dnevno, iako neki mogu normalno funkcionirati i sa jednim obrokom dnevno. U ovom slučaju važno je uzeti u obzir veličinu i pasminu psa. Na gotovo svakoj hrani za pse navedena je preporučena dnevna količina, kao i dob ili veličina psa za koju je hrana namijenjena. Pse je potrebno voditi na rutinske preglede kako bi bili sigurni da održavaju prikladnu težinu koja odgovara njihovoj dobi, pasmini i veličini.