Baba Vanga o godini koja nas čeka: Trump će izgubiti sluh, a Europa će doživjeti slom

Prema Babi, dva najmoćnija vladara na svijetu, bit će u problemima ove godine. Putin će doživjeti atentat od nekoga unutar svog tima zaštitara, a američki predsjednik Donald Trump izgubit će sluh zbog neke misteriozne bolesti.

Predvidjela je i razorne potrese i tsunamije u velikom dijelu Azije, ali i ekonomski krah u Europi, prenosi Daily Mail.

Putin je već jednom preživio pokušaj ubojstva, pa se nakon toga okružio timom bodyguardova koji su istrenirani snajperisti i jedini zadatak im je da on - ostane živ. Ako je vjerovati Babinim predviđanjima, Putin bi se trebao prirpemiti i na pad velikog meteorita u Rusiju.

Kada je riječ o Trumpu, ona je predvidjela da će njegova 2019. biti užasna. Ne samo da će obojeti od bolesti koja će mu uzorkovati mučninu, oštećenje mozga, ali i gubitak sluha, već će i netko iz njegove obitelji imati prometnu nesreću.

Ove godine američki diplomati na Kubi i Kini, patili su od misteriozne bolesti i gubitka sluha, koja je objašnjena prevelikim doticajem s radiofrekvencijama i mikrovalovima, elektromagnetskom radijacijom uređaja za prisluškivanje i nadzor.

Sljedeće što je predvidjela da će se u Europi dogoditi veliki ekonomski kolaps, za što mnogi misle da je vrlo izgledno nakon što Velika Britanija izađe iz EU u ožujku ove godine.

Za sljedeću godinu predvidjela je i razoran tsunami koji bi s lica zemlje mogao izbrisati dijelove nekoliko Azijskih država poput Pakistana, Indije, Kine, Japana i Indonezije.

Ove se godine već dogodilo nekoliko razornih tsunamija diljem Azije.

Baba Vanga umrla je s 85 godina 1996. godine, a bila je poznata kao Balkanski Nostradamus. Misteriozno je ostala bez vida kada je ima 12 godina tijekom velikog nevremena. Njena ju je obitelj pronašla nekoliko dana kasnije. Oči su joj bile zatvorene i pune blata. Kasnije je rekla da je prve vizije doživjela tada kada se to dogodilo i misli kako je tada dobila dar za predviđanje budućnosti te ozdravljenje drugih.

Druge stvari koje je predivjela su - kraj gladi u svijetu do 2028., kolonije na Marsu do 2256. i da se na Zemlji više neće moći živjeti do 2341. godine.

