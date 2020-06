Analiza muških profila na stranicama za dejtanje otkrila: Ovo je savršena ljubavnica

Mnogi muškarci prevarili su svoje partnerice s drugim ženama i dok većina njih nije tražila određene karakteristike na njima, uvijek je postojalo nešto što ih je privuklo i potaknulo na varanje, prenosi Your Tango. No što je to na drugim ženama toliko privlačno da muškarci odluče prevariti svoje partnerice?

Stranica za spojeve SeekingArrangement provela je istraživanje kako bi otkrili kako izgleda savršena ljubavnica. Koristili su podatke 468 tisuća oženjenih muškaraca, koji su uključivali fizičke atribute, zanimanje, godine, nacionalnost i vjenčani status žena, te su preko rezultata otkrili kakve žene su ‘savršene’ ljubavnice.

Za muškarce, savršena ljubavnica ima sljedeće karakteristike te koliko muškaraca želi te karakteristike:

između 25 i 31 godinu

plavu kosu (61 posto)

zelene oči (47 posto)

atletska građa (33 posto)

grudi veličine 32D (32 posto)

bjelkinje (32 posto)

azijatkinje (32 posto)

Foto: Your Tango

Što se tiče osobnosti, muškarci traže ženu koja je otvorenog uma, senzualna, energična i voli jogu. Više vole kada su im ljubavnice solo, a njih čak 86 posto žele da imaju završen fakultet. Žena koju oni žele je dovoljno odrasla da shvati dinamiku afere, ali dovoljno mlada da ima mladenačku zaigranost.

