Veterinari otkrili: Ove skrivene bolesti pretvaraju vašeg psa u ubojicu

Pse se često opisuje kao čovjekove najbolje prijatelje, no veterinari su otkrili kako se vaš ljubimac naizgled nevinog izgleda može pretvoriti u ubojicu ako pati od određenih zdravstvenih stanja. Cijeli niz skrivenih bolesti, od problema povezanih s bolovima poput artritisa do hormonalnih poremećaja kao što je hipotireoza, može značajno povećati agresivnost kod pasa. Važno je razumjeti da takvo ponašanje nije odraz lošeg karaktera, već često poziv u pomoć.

Govoreći za Daily Mail, veterinarska tehničarka Shauna Walsh objasnila je kako vlasnici ne bi trebali očajavati. "Može biti vrlo uznemirujuće i zabrinjavajuće ako vaš pas pokazuje agresivno ponašanje, pogotovo ako vam se čini da to nije u skladu s njegovim karakterom. Važno je zapamtiti da je agresija često znak da se vaš pas ne osjeća dobro, a ne da je on 'loš pas'. Postoji nekoliko različitih uzroka agresivnog ponašanja, ali oni često počinju s osjećajem straha, bolesti ili nelagode kod psa", istaknula je.

Stoga, prije nego što osudite svog ljubimca, ključno je razmotriti moguće medicinske uzroke. Promjene u ponašanju ponekad su jedan od najranijih znakova da se pas osjeća bolesno ili da trpi bol. Svaki zdravstveni problem koji uzrokuje bol, nelagodu, zbunjenost ili opću slabost može sniziti toleranciju psa i učiniti ga sklonijim agresivnim reakcijama. Uobičajena stanja koja su povezana s promjenama u ponašanju uključuju svrbež kože i bolesti uha, traumatske ozljede poput rana ili slomljenih kostiju, artritis, bolesti zuba te hormonalne poremećaje.

Nekoliko stanja koja utječu na mozak ili živčani sustav vašeg psa mogu drastično promijeniti njegovo ponašanje. Prema veterinarima iz Southfields Veterinary Specialists, ako pas pati od epilepsije, može postati agresivniji nakon napadaja. Oni savjetuju vlasnicima da se u tom slučaju drže podalje i osiguraju psu siguran prostor dok se potpuno ne oporavi. Koliko god zvučalo zastrašujuće, iznenadni porast agresije mogao bi ukazivati i na tumor na mozgu. Stručnjaci iz Apex Vetsa objašnjavaju da je primjetna promjena u ponašanju jedan od prvih znakova, jer tumor utječe na funkciju mozga, mijenjajući način na koji pas obrađuje informacije i emocije. Kod starijih pasa, porast agresije može biti i znak demencije, odnosno kognitivne disfunkcije, zbog koje se mogu osjećati ugroženo ili tjeskobno u situacijama koje su im prije bile normalne.

Jedan od najčešćih uzroka agresije kod pasa je bol. Walsh ističe nekoliko stanja povezanih s boli, uključujući traumatske ozljede kao što su rane, slomljene kosti ili čak slomljena pandža, artritis i bolesti zuba. "Ako vaš pas pokazuje bilo kakve promjene u ponašanju, osobito ako je iznenada postao agresivan, trebali biste se što prije obratiti svom veterinaru. Veterinar će moći provjeriti postoje li medicinski uzroci koji objašnjavaju promjenu ponašanja", savjetuje ona. Pas koji trpi bol instinktivno se štiti i može reagirati agresivno na dodir ili čak na približavanje, pokušavajući spriječiti daljnju patnju.

Hormoni, infekcije i gubitak osjetila

Baš kao i kod ljudi, hormonalne neravnoteže mogu povećati razdražljivost kod pasa. Jedno od najčešćih stanja je hipotireoza, pri kojoj štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona, što može dovesti do promjena u ponašanju, uključujući nekarakteristično režanje, pucanje zubima ili čak grizenje. S druge strane, Cushingova bolest, uzrokovana prekomjernom proizvodnjom kortizola, može dovesti do povećane agresije oko hrane. Određene zarazne bolesti također mogu uzrokovati iznenadnu agresiju, a najpoznatija je bjesnoća, koja je gotovo uvijek smrtonosna. Štenećak je još jedan virus koji napada mozak i može izazvati drastične promjene osobnosti, od straha do iznenadne agresivnosti. Također, gubitak osjetila poput vida ili sluha može učiniti psa tjeskobnim i zbunjenim, zbog čega se može osjećati ugroženo i reagirati agresijom.

Znakovi upozorenja koje ne smijete ignorirati

Prema riječima Shaune Walsh, jedan od najvažnijih koraka u prevenciji agresije je naučiti što je normalno za vašeg psa kako biste na vrijeme prepoznali promjene. "Psi rijetko grizu bez upozorenja, ali neki od znakova upozorenja su vrlo suptilni pa ih je lako propustiti. Vi najbolje poznajete svog psa, stoga je važno pažljivo ga promatrati", objasnila je. Suptilni znakovi da se vaš pas osjeća neugodno uključuju zijevanje kada nije umoran, okretanje glave, oblizivanje usana, izbjegavanje pogleda ili pokazivanje bjeloočnica, napeto i spušteno tijelo, podvijen rep, podizanje prednje šape ili drhtanje.

Ako se ovi suptilni znakovi propuste, ponašanje može eskalirati do jasnih znakova agresije, koji mogu uključivati podizanje usne ili pokazivanje zubi, intenzivno zurenje, režanje ili škljocanje zubima te iskorak prema naprijed. Ako primijetite bilo koji od ovih znakova kod svog psa, važno je da reagirate na odgovarajući način. Bryony Francis, voditeljica kliničkog ponašanja u RSPCA, savjetuje: "Reagirajte tako da uklonite uzrok straha, pogotovo ako je to dijete, druga osoba ili drugi kućni ljubimac, ili potaknite psa da se preseli negdje gdje će se osjećati sigurno i smireno."