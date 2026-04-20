Pas vas u šetnji ovih dana vuče i njuška više nego inače? Stručnjakinja otkriva mogući razlog

Ako ste u posljednje vrijeme primijetili da se vaš pas u šetnji ponaša drukčije nego inače, razlog bi mogao biti jednostavniji nego što mislite. Stručnjaci upozoravaju da proljeće kod pasa često donosi pojačanu znatiželju, više njuškanja i slabiju usredotočenost na hodanje uz vlasnika. Drugim riječima, problem možda nije u neposluhu, nego u tome što je vanjski svijet odjednom postao puno zanimljiviji, piše UNILAD.

Šetnja psa većini vlasnika obično je opuštajući dio dana, prilika za malo kretanja, svježeg zraka i boravka u prirodi. No, čim stignu topliji dani, mnogi primijete da pas češće vuče povodac, zastajkuje i teško se odvaja od svakog novog mirisa na putu. Prema riječima certificirane bihevioristice Jo Hinds, riječ je o sasvim tipičnoj proljetnoj reakciji. Kako objašnjava, u proljeće okoliš postaje znatno bogatiji mirisima biljaka, divljih životinja i drugih pasa, a za pse to znači pravo obilje novih informacija. Budući da upravo njuhom istražuju svijet oko sebe, psi preko mirisa prikupljaju podatke o drugim životinjama, teritoriju i svojoj okolini. Zbog toga im šetnje u ovo doba godine mogu trajati dulje jer jednostavno žele 'pročitati' sve što ih okružuje.

Iako to vlasnicima ponekad može biti naporno, osobito kada žure ili imaju druge obveze, stručnjaci savjetuju da psa ne treba požurivati niti kažnjavati zbog njuškanja. Takvo ponašanje za njih nije samo zabava, nego i važan oblik mentalne stimulacije. Uskraćivanje toga može značiti da pas ostaje bez dijela iskustva koje mu je u šetnji prirodno i korisno. Umjesto povlačenja povodca i vraćanja psa kući čim zastane, preporuka je dopustiti mu da istražuje mirise u razumnoj mjeri. Pritom može pomoći odabir mirnijih lokacija s manje ometanja, kako bi pas bio opušteniji, a šetnja ugodnija i za njega i za vlasnika. Takva okolina može biti i dobro mjesto za učenje ponašanja na povodcu.

Stručnjaci za pse savjetuju i da pas najprije usvoji osnovne naredbe poput 'pusti', 'uz nogu' ili 'ne'. Korisnom se pokazala i naredba poput 'idi njuškati', kojom pas dobiva jasan signal da smije istraživati, ali u okviru koji određuje vlasnik. Na taj način pas lakše razumije da postoji vrijeme za uredno hodanje, ali i vrijeme kada može slobodno pratiti mirise koji ga zanimaju. Zanimljivo je i da nekim psima sama mogućnost njuškanja može biti nagrada, ponekad čak i bolja od poslastice. Ako pas posebno voli istraživati mirise, upravo mu dopuštenje za to može poslužiti kao dio treninga i poticaj za poželjno ponašanje. Umjesto kažnjavanja, stručnjaci zato preporučuju pohvalu i nagrađivanje kada pas ne vuče povodac i mirno surađuje.

Vlasnici, naravno, i dalje imaju odgovornost za ponašanje svojih pasa u javnosti. No jednako je važno razumjeti da pretjerano zaustavljanje njuškanja može biti kontraproduktivno. Mnogo je korisnije psu dati do znanja da za sve postoji pravo vrijeme i mjesto, uz dovoljno predvidivu rutinu da zna kako će uskoro ponovno dobiti priliku za slobodno istraživanje.