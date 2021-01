Ako vas je partner počeo ignorirati odjednom, ovo su mogući razlozi

Nerijetko se u vezi, pogotovo kada duže traje, dogodi da jedna strana počne ignorirati drugu, bez objašnjenja što se dogodilo - i to češće rade muškarci. Ženama se tada pojavi bezbroj upitnika iznad glave i ne mogu prestati razbijati glavu pitanjem što su krivo napravile.



Your Tango otkriva da postoji nekoliko potencijalnih razloga, pa ako se ikada nađete u takvoj situaciji dobro razmislite o sljedećim stvarima.



Osjetio je da ste vi više zainteresirani od njega...

Ponekad, kada muškarci počnu primjećivati da je žena poludjela za njima gube interes i ne žele biti u takvom odnosu. Oni ne žele da vi mijenjate svoju rutinu kako biste mu ugodili, a ni vi to ne biste trebali raditi zbog sebe. Nemojte si dozvoliti da vaš raspored ovisi o njegovom raspoloženju. Osim toga, ponekad se muškarci ne mogu nositi s vašim osjećajima, pogotovo kada su oni intenzivni.



...Ili manje

Neki muškarci, čim osjete da žena nije pretjerano zainteresirana, bježe od nje. Ne žele sebe dovesti u situaciju da budu povrijeđeni ili ostavljeni, pa radije sami prekidaju. Znajte da u ovakvoj situaciji uvijek možete popraviti stvari - jednostavno se malo više potrudite i pokažite mu više interesa.

Ne želi se svađati, pa mu je lakše ignorirati

Muškarci jako teško ulaze u sukobe i rasprave sa ženama, a stručnjaci kažu da je to zato što žele izbjeći ženine suze koje im stvaraju grižnju savjet. Ako ste ga pitale što nije u redu i on ne želi otkriti, pustite. Dali ste mu priliku da kaže što ga muči, a ako to ne želi najbolje je da svatko krene svojim putem.



Postoji netko drugi

Dok neki muškarci svoju pažnju posvete samo jednoj ženi i izlaze s njom, drugi vole 'šarati' i biti s nekoliko žena istovremeno kako bi istražili sve opcije. Kad se takvi odluče posvetiti samo jednoj ženi, vrlo vjerojatno će u potpunosti prekinuti kontakt sa svim drugima. Budući da karakter ne možete promijeniti, ono što možete učiniti je da kad primijetite da ne izlazi samo s vama reći mu da ste spremni izlaziti samo s jednom osobom i da se to očekuje i od njega ili se prilagoditi i vi onda izlazite s različitim muškarcima.

