Žena otkrila: 'Ostat ću s bogatim partnerom samo dok bivši ne pronađe posao'

Anonimna 32-godišnja žena odlučila je potražiti savjet psihoterapeutkinje Deidre koja odgovara putem portala The Sun, nakon što se našla 'zapetljana' u ljubavnom trokutu.



Naime, ona i njezin partner s kojim je bila devet godina prekinuli su - jer on nikada nije imao novaca. Sada je pronašla novu ljubav koja je potpuna suprotnost po pitanju financija, a osim toga jako je dobar prema njoj i htio bi stupiti u brak - ne znajući da je ona s njim samo dok bivši ne pronađe posao.



"Moj bivši je zgodan, dobar, seks nam je bio fantastičan... Dosadilo mi je što je ne ambiciozan, stalno je mijenjao poslove i nikada se nije htio malo više potruditi i dokazati. Jedan dan, u frizerski salon gdje radim, došao je muškarac (s kojim sam sada) i pokazao interes za mene. Prijetila sam bivšem da ću ga ostaviti zbog njega koji ima novaca, ali on mi je samo hladno rekao neka idem onda. Činilo mi se kao da nemam izbora, ali postavljanje uvjeta nije mi uspjelo, djelovalo je baš suprotno."

Ušla je u vezu s bogatim čovjekom iz salona, koji joj uopće nije privlačan. On sada želi dijete i brak, a ona ne može prestati misliti na bivšeg. "Ponekad mislim da bi čak i trebala dobiti dijete s njim, barem ćemo i ono i ja biti osigurani financijski. Ipak, nedostaje mi bivši, ali neću mu se vratiti dok ne pronađe dobar posao. Rekla sam mu to i još uvijek nije napravio nikakvu promjenu."



"Jadan tvoj partner. Sigurna sam da mu ni na kraj pameti nije da si s njim samo zbog novaca - i to dok ne središ stvari s bivšim. Umjesto da mu daješ lažnu nadu da ćete imati zajedničku budućnost, priznaj mu sve i objasni zašto nisi predana u vašem odnosu. Što se tiče bivšeg, nije lako naći dobar posao ali on te već jednom pustio da odeš, zašto misliš da neće opet? Da je zaista htio biti s tobom, potražio bi bolji posao. Budi iskrena sama sa sobom, možda bi najbolje bilo da se udaljiš i od jednog i od drugog. Preporučujem ti da neko vrijeme provedeš sama i odlučiš što zaista želiš u vezi", odgovorila joj je Deidre.

