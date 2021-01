'Tipa iz naše ekipe je žena prevarila i sad je svi mrze: Trebam li joj se ipak javiti?'

Suprug i ja imamo grupu bliskih prijatelja koje poznajemo godinama, a svi su parovi s djecom otprilike iste dobi kao naša. Nedavno se jedan od tih prijatelja javio mom mužu i rekao mu da ostavlja svoju ženu jer ga je varala. Izbezumljen je i šokiran, a svi ga dečki podržavaju, napisala je anonimna žena kolumnistici i savjetnici portala Mirror, Coleen Nolan.

Nitko iz njihove grupe prijatelja, kaže ona, sad nema lijepu riječ o toj ženi - koja je zapravo uvijek bila baš draga - i svi su je zamrzli su je.

- Znam da je to zato što im je njen muž prijatelj, to je i razumljivo, ali osjećam da bi joj se trebala javiti, bez obzira na to što je napravila - kaže ona. Nitko se iz grupe, objasnila je, s njom neće složiti jer su bliži s njenim suprugom, a on je tu povrijeđena strana.

- Često kad se takve stvari dogode zauzmemo nečiju stranu, ali zapravo ne znamo ništa o onom što se događa u nečijem braku i uvijek postoje dvije strane priče - rekla joj je Coleen.

Foto: screenshot/facebook

Ako želite doći do nje, kaže, mislim da ne biste trebali brinuti o tome što misli ostatak grupe. Ne morate im to ni reći ako brinete kako će se to odraziti na vaš odnos s njima.

- Ali nemojte zauzimati strane, možete joj samo reći da ne znate što se dogodilo i zašto, ali da ste pomislili da je možda usamljena - kaže Coleen.

Ispričala je i da je njen prvi brak završio zbog afere, a njene su sestre ostale jako dobre s njenim bivšim-

- Prvo sam mislila da to nije u redu, ali sad mi je drago što su održali ta prijateljstva jer je on bio i ostao meni bitan i otac je mojih sinova - kaže Coleen i zaključuje da će i u ovom slučaju svi biti malo objektivniji kad se 'prašina slegne'.

