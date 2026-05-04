Trik za čišćenje air fryera koji uklanja masnoću u nekoliko minuta i to bez ribanja

Air fryer, odnosno friteza na vrući zrak, posljednjih je nekoliko godina postao jedan od omiljenih kuhinjskih uređaja. Zbog jednostavnosti korištenja i činjenice da zauzima malo mjesta u kuhinji, neizostavan je dio mnogih modernih kuhinja. S obzirom na to da se u brojnim kućanstvima koristi svakodnevno, osim pranja nakon svake upotrebe, povremeno je potrebno i temeljito čišćenje kako bi se uklonile tvrdokorne naslage i zagorene mrlje, prenosi The Mirror.

Stručnjakinja za čišćenje Chantel Mila, poznata na društvenim mrežama kao Mama Mila, podijelila je jednostavan trik za dubinsko čišćenje air fryera, i to bez napornog ribanja. Potrebni su vam samo soda bikarbona i deterdžent za posuđe. Izvadite košaricu friteze i stavite je u začepljeni sudoper. Obilno je pospite sodom bikarbonom, posebno po mjestima na kojima su se nakupile naslage hrane i masnoće. Dodajte deterdžent za posuđe i sve prelijte kipućom vodom. Ostavite da odstoji pola sata, a zatim izlijte prljavu vodu. U većini slučajeva ribanje neće biti potrebno. Za tvrdokorne mrlje možete napraviti i pastu od sode bikarbone i malo vode te je nanijeti izravno na problematična mjesta.

Soda bikarbona djeluje kao blagi prirodni abraziv koji uklanja nečistoće bez oštećivanja površine, a zahvaljujući alkalnim svojstvima neutralizira i neugodne mirise hrane koji se mogu zadržati u uređaju. Deterdžent dodatno razgrađuje masnoću i pomaže ukloniti bakterije, pa ova kombinacija ne samo da čisti nego i osvježava uređaj. Uz ovaj jednostavan trik vaša friteza na vrući zrak izgledat će kao nova, i to bez agresivnog i napornog ribanja.