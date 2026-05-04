Trik za čišćenje air fryera koji uklanja masnoću u nekoliko minuta i to bez ribanja

Air fryer, odnosno friteza na vrući zrak, posljednjih je nekoliko godina postao jedan od omiljenih kuhinjskih uređaja. Zbog jednostavnosti korištenja i činjenice da zauzima malo mjesta u kuhinji, neizostavan je dio mnogih modernih kuhinja. S obzirom na to da se u brojnim kućanstvima koristi svakodnevno, osim pranja nakon svake upotrebe, povremeno je potrebno i temeljito čišćenje kako bi se uklonile tvrdokorne naslage i zagorene mrlje, prenosi The Mirror.
Stručnjakinja za čišćenje Chantel Mila, poznata na društvenim mrežama kao Mama Mila, podijelila je jednostavan trik za dubinsko čišćenje air fryera, i to bez napornog ribanja. Potrebni su vam samo soda bikarbona i deterdžent za posuđe. Izvadite košaricu friteze i stavite je u začepljeni sudoper. Obilno je pospite sodom bikarbonom, posebno po mjestima na kojima su se nakupile naslage hrane i masnoće. Dodajte deterdžent za posuđe i sve prelijte kipućom vodom. Ostavite da odstoji pola sata, a zatim izlijte prljavu vodu. U većini slučajeva ribanje neće biti potrebno. Za tvrdokorne mrlje možete napraviti i pastu od sode bikarbone i malo vode te je nanijeti izravno na problematična mjesta.
@mama_mila_ Save these 3 easy cleaning hacks to make your next deep clean easier 🌿 which one will you try first? 1. Remove coffee and tea rings from furniture with a mix of dish soap + baking soda 2. This mix is also amazing with boiling water to clean tough grease from your air fryer 3. And mix 1 cup white vinegar, 1/4 cup dish soap and tea tree oil to cut through tough mould and soap scum around your home (and actually keep it away!) Hope these quick tips were helpful lovelies xx
Soda bikarbona djeluje kao blagi prirodni abraziv koji uklanja nečistoće bez oštećivanja površine, a zahvaljujući alkalnim svojstvima neutralizira i neugodne mirise hrane koji se mogu zadržati u uređaju. Deterdžent dodatno razgrađuje masnoću i pomaže ukloniti bakterije, pa ova kombinacija ne samo da čisti nego i osvježava uređaj. Uz ovaj jednostavan trik vaša friteza na vrući zrak izgledat će kao nova, i to bez agresivnog i napornog ribanja.