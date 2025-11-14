Mislila je da je samo iscrpljena od majčinstva: Ovaj simptom bio je prvi znak rijetkog oblika demencije

Staci Marklin iz Tennesseeja godinama je vjerovala da njezina iscrpljenost, zaboravljivost i smetnje u koncentraciji dolaze od napornog majčinstva. Trčanje za dvogodišnjim sinom Gunnarom činilo se kao sasvim logično objašnjenje za manjak energije i “majčinski mozak”. No stvarnost je bila mnogo ozbiljnija: u dobi od samo 46 godina dijagnosticirana joj je rana Alzheimerova bolest, prenosi Daily Mail.

Bivša medicinska sestra ispričala je da su se prvi simptomi pojavili tijekom trudnoće, ali ih je pripisivala hormonalnim promjenama i nedostatku sna. Kako su smetnje u pamćenju postajale sve izraženije, počela je brkati riječi i teško se prisjećati jednostavnih informacija. Zbog obiteljske povijesti – njezina baka imala je Alzheimerovu bolest – potražila je savjet liječnika, no tada joj je rečeno da je bolest u tim godinama “vrlo malo vjerojatna”.

Nakon poroda Staci je primijetila da zaboravlja čak i osnovne stvari: “Često zaboravim rođendan vlastitog sina. Čim me netko pita nešto što ne znam, obuzme me strah”. Problemi su ubrzo počeli utjecati i na posao. Ponekad se nije mogla sjetiti kolega s kojima radi svakodnevno. Unatoč početnim urednim nalazima MRI i krvnih testova, daljnja dijagnostika otkrila je povišene biomarkere karakteristične za Alzheimerovu bolest.

U listopadu 2024., nakon PET skeniranja koje je pokazalo amiloidne plakove u mozgu, dobila je službenu dijagnozu. Staci i njezin suprug Erik prolazili su kroz šok i nevjericu, pogotovo zato što se Alzheimer često smatra bolešću starije populacije. Stigma i nerazumijevanje okoline otežali su im situaciju: “Ljudi misle da je to bolest starijih i teško im je povjerovati da mlada osoba može biti bolesna”.

Svjesna da će bolest napredovati, Staci je počela snimati videoporuke svom sinu i obitelji – male vremenske kapsule koje žele sačuvati uspomene. Uključila se i u novi tretman, lekanemab (Leqembi), terapiju koja uklanja amiloidne naslage iz mozga i može usporiti napredovanje bolesti u ranoj fazi. Infuzije prima dvaput mjesečno i nada se da će biti među pacijentima kojima će liječenje pomoći.

Iako je put pred njom neizvjestan, Staci nastoji živjeti svaki dan zahvalno, okružena suprugom, sinom i pokćerkom. Njezina priča podsjeća koliko je važno prepoznati simptome demencije – čak i onda kada se čine kao nešto sasvim uobičajeno.