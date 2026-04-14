Teatar Tirena

Besplatna dječja predstava na Trešnjevci: Škampić Đuro vodi u morsku avanturu
Autor
Milena Zajović
14.04.2026.
u 11:17

Na zagrebačkoj Trešnjevci nastavlja se provedba kvartovskog projekta “Akcija Trešnjevka II”, u organizaciji Teatra Tirena, koji kroz niz besplatnih programa nastoji ojačati kulturni život i povezati lokalnu zajednicu. Projekt je usmjeren na građane svih generacija, a njegov je cilj stvaranje dostupnog i živog kulturnog prostora u kvartu.

U sklopu programa publiku očekuje dječja predstava “Morske avanture škampića Đure”, vesela i edukativna priča koja kroz humor, igru i glazbu vodi najmlađe u podmorski svijet. Glavni lik, nestašni škampić Đuro, zajedno s prijateljicom Stelom prolazi kroz niz avantura koje djecu podsjećaju na važnost prijateljstva i brige za prirodu.

Predstava će biti izvedena u nedjelju, 19. travnja 2026. godine u 11 sati na platou ispred Mjesnog odbora Antun Mihanović u Drenovačkoj 4. Ulaz je besplatan, uz obaveznu prethodnu rezervaciju putem e-maila. Program je namijenjen djeci starijoj od pet godina.

Projekt “Akcija Trešnjevka II” provodi se u partnerstvu s Knjižnicom Tina Ujevića, s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja građana u kulturnim sadržajima i jačanja zajedničkog prostora susreta kroz umjetnost.

Za sve koji ne stignu pogledati predstavu na Trešnjevci, organizirana je i izvedba u Novom Zagrebu, koja će se održati u nedjelju, 25. travnja u 11 sati u Mjesnom odboru Zapruđe. Ulaznice za tu izvedbu naplaćuju se 5 eura.

Predstavu potpisuju Ines Škuflić-Horvat i Nina Horvat kao autorice teksta i redateljice, dok u izvedbi sudjeluju Ilija Paović i Tara Dorotić. Glasove posuđuju Klara Rihtar, Tara Dorotić, Ilija Paović, Vazmenko Pervan i Ines Škuflić-Horvat. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Suzana Tkalčec, a glazbu Vazmenko Pervan, Gojko Tomljanović i Matija Eršek. Na predstavi su radili i Nina Kunek (scenski pokret i produkcija), Mislav Vinković (rasvjeta), Ana Goja (dizajn), Ivana Galić i Darko Horvat (vokalna pedagogija), dok je za snimanje i miksanje songova bio zadužen Sandro Petrić.

'Ja, glumica' u HNK2

FOTO Svi pohrlili na premijeru monodrame Darije Lorenci Flatz. Pogledajte tko je bio!

Riječ je o hrabrom i intimnom kazališnom formatu koji odmiče od klasične interpretacije teksta i ulazi u prostor osobne ispovijesti, gdje se granice između lika i glumice brišu. Upravo ta autorska iskrenost i spremnost na ogoljivanje pred publikom čine ovaj projekt posebnim – ne samo kao umjetnički iskorak u karijeri, već i kao snažan osobni statement o identitetu, profesiji i životu iza reflektora

Crvenkapica
predstava kazališta trešnja

'Crvenkapica' kakvu još niste vidjeli: Znate li kako je Crvenkapica postala Crvenkapicom i kako je izgledala proslava njezinog rođendana?

Radnja je ispričana kroz oči dviju sestara koje, baš poput publike, čitajući Crvenkapičin dnevnik ulaze u svijet pun šarenila, maštovitih transformacija prostora, raskošnih kostima i glazbe. Upravo taj okvir omogućuje da se poznatu priču reinterpretira na svjež i neočekivan način, približavajući je i najmlađima, ali i onima koji misle da o Crvenkapici već sve znaju

Balet "Trnoružica" u HNK Zagreb

Ni oštećen krov kazališta nije zaustavio novi hit koji je i spektakl i vrhunska umjetnost

Sama po sebi "Trnoružica" je zahtjevna. Ima složenu i tešku koreografiju za priču koju svi dobro poznaju od ranog djetinjstva, dok je ljubitelji baleta vole i poštuju kao veliki bijeli (čitaj klasični) balet koji s "Labuđim jezerom" i "Orašarom" tvori 'sveto trojstvo' baštine koju je baletnoj umjetnosti ostavio nenadmašni Čajkovski, što je slavno naslijeđe kojem se vraćaju sve baletne kompanije svijeta

