FOTO Pogledajte kako je bilo na otvorenju 19. Malog Marulića
Devetnaesti Festival hrvatske drame za djecu "Mali Marulić" svečano je otvoren u ponedjeljak, 13. travnja u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Split, najboljim dramskim tekstovima dodijeljene su nagrade te je započeo petodnevni festivalski program koji traje do 17. travnja
U natjecateljskom programu sudjeluje osam predstava u izboru selektora Igora Tretinjaka, teatrologa i kazališnog kritičara. Uz predstavu domaćina, publika može vidjeti i produkcije kazališta iz Čakovca, Osijeka, Rijeke, Zadra i Zagreba, koje se izvode na pozornicama Gradskog kazališta lutaka Split i Kazališta lutaka Zadar
Ravnatelj Gradskog kazališta lutaka Split Lucijan Roki istaknuo je kako je odaziv publike izvrstan. "Riječ je o jedinstvenom festivalu hrvatske drame za djecu u Hrvatskoj te ga je zbog toga teško uspoređivati s drugim manifestacijama, ali ima poseban značaj u kulturnom prostoru", rekao je. Naveo je da festival traje pet dana te da su pripreme započele već u nedjelju. "Riječ je o vrlo intenzivnoj organizaciji, s obzirom na to da se predstave brzo izmjenjuju - jedna završava, druga započinje, uz stalne tehničke pripreme", rekao je Roki. Dodao je i da je na festival prijavljeno 18 predstava, od kojih je odabrano osam. "To je ujedno i maksimalan broj koji možemo kvalitetno realizirati u predviđenom vremenu, uz zadržavanje visokih umjetničkih kriterija", istaknuo je
U sklopu svečanog otvorenja dodijeljene su nagrade Natječaja za najbolji dramski tekst. Prvu nagradu osvojila je Kristina Gavran (desno) za tekst "Prema suncu", drugu Sanja Mach (u sredini) za "Ena i crvene mašne", dok su treću nagradu ravnopravno podijelile Ana Pisac Serezlija za "Pero Naliv" i Ana Marković (lijevo) za tekst "Ivana i truba". O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Bruna Bebić, Ana Matijević i Magdalena Mrčela
Članica povjerenstva Magdalena Mrčela navela je kako je na ovogodišnji natječaj pristiglo 18 radova te je istaknula njihovu tematsku i žanrovsku raznolikost. Dodala je da su tekstovi obuhvatili širok raspon autora, od početnika do afirmiranih dramskih pisaca. Istaknula je kako su se tekstovi bavili različitim temama. "Obrađene su različite i zanimljive teme - od onih klasičnih poput životinja, ekologije, obitelji i odrastanja, pa sve do maštovitijih motiva, poput instrumenata i mitoloških bića", rekla je Mrčela. "Kriteriji vrednovanja bili su višestruki – od zanimljivosti i inovativnosti teme, preko oblikovanja likova i kvalitete dijaloga, do same scenske igrivosti teksta", navela je Mrčela. Naglasila je i da povjerenstvo vjeruje kako će nagrađeni tekstovi imati uspješan kazališni život
U natjecateljskom programu izvode se predstave "Balonom iznad Kapadokije", "Pita moja mama imate li jedno jaje", "Lažeš, Melita", "Zvijezda i mrak", "Dan kad sam se pretvorio u pticu", "Dan kad se dogodilo ništa", "Moris" i "Umišljena mišica". Uz natjecateljski dio održavaju se i popratni programi, među kojima čitanje nagrađenog teksta u izvedbi studenata Umjetničke akademije u Splitu te radionice slušaonica radio-igara za djecu u splitskim osnovnim školama pod vodstvom urednice Hrvatskog radija Nives Madunić Barišić
Posljednjeg dana festivala bit će dodijeljene i nagrade najboljim predstavama i umjetničkim ostvarenjima prema odluci stručnog žirija, dok će svoju nagradu dodijeliti i dječji žiri sastavljen od učenika splitskih osnovnih škola