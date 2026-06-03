Vrtovi i parkovi u četiri hrvatska grada besplatno otvaraju vrata posjetiteljima

Hrvatska će se 5. i 6. lipnja osmi put pridružiti europskoj manifestaciji Susret u vrtovima (Rendez-vous aux jardins), koja se ove godine održava na temu "Vida", a obuhvatit će edukativne programe u Varaždinu, Opatiji, Zagrebu i Splitu, najavilo je Ministarstvo kulture i medija.

Ovogodišnja tema posvećena je moći promatranja, otkrivanju detalja i povezivanju s okolišem kroz pogled, a vrtovi i parkovi ponovno će postati svojevrsne galerije na otvorenom u kojima priroda pokazuje svoje boje, oblike i prizore.

Programi će se održati u organizaciji konzervatorskih službi, obrazovnih ustanova i botaničkih vrtova.

U Varaždinu će 5. lipnja u Dravskoj park-šumi biti organiziran edukativni program o važnosti park-šume i njezine bioraznolikosti te o doživljavanju prirode različitim osjetilima. Istoga dana u opatijskom parku Angiolina održat će se likovna radionica za učenike Osnovne škole „Nikola Katalinić Jeretov“, posvećena obnovljenoj rondeli ispred vile Angioline, na kojoj će se kroz različite likovne tehnike obrađivati tema promatranja i prostora.

Zagrebački Botanički vrt u subotu, 6. lipnja, organizira tematsku šetnju tijekom koje će posjetitelji, uz stare fotografije i ilustracije, moći usporediti njegov današnji izgled s izgledom s kraja 19. stoljeća.

Istodobno će se u Botaničkom vrtu na Marjanu u Splitu održati stručno vodstvo tijekom kojeg će posjetitelji moći upoznati različite skupine biljaka te sudjelovati u edukativnim aktivnostima i promatranju preparata pod mikroskopom.

Hrvatska se ove godine osmi put uključuje u manifestaciju Susret u vrtovima, koju od 2003. organizira francusko Ministarstvo kulture, otvarajući prvog vikenda u lipnju privatne i javne vrtove, parkove i perivoje diljem Europe.

Cilj je manifestacije potaknuti građane da više pozornosti posvete prostoru koji ih okružuje te osvijeste povezanost čovjeka i prirode. Istodobno se želi naglasiti važnost zaštite, očuvanja i obnove kulturne i prirodne baštine, osobito među djecom i mladima, kao i uloga edukacije u njezinu očuvanju, ističe Ministarstvo.