MKM osiguralo gotovo 850 tisuća eura vizualnim umjetnicima

Ministarstvo kulture i medija (MKM) osiguralo je putem javnog poziva potpore vizualnim umjetnicima u iznosu od gotovo 850 tisuća eura za 376 programa poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika, objavilo je MKM.

Ministarstvo navodi kako je na ovogodišnji Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, koji je bio otvoren od 27. veljače do 31. ožujka, zaprimljeno 546 prijava, što je čak 18 posto više prijava nego u 2025. godini.

Potpore vizualnim umjetnicima dodijeljene su u dvije kategorije - potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti za aktivnosti: umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika, realizacija novih radova i prezentacija rada te poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi.

Programe poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika prijavljene na Javni poziv razmatralo je Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj u 2026. u sastavu: Jasminka Babić, predsjednica, Martina Munivrana i Matko Vekić.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili formalne uvjete nisu poduprti financiranjem.