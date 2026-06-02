FOTO Dimitrije Popović obilježio 100. rođendan Marilyn Monroe. Evo tko je bio!

Multimedijalnu izložbu "Rođendanska noć" otvorena je sinoć u Boutique Cinema u Kaptol centru, a u kslopu nje izveden je i performans "Dar i žrtva" koji je kao i mnogo puta do sada, izveo art model Joško Tešija
Na otvorenje izložbe došla je i pjevačica Severina. I dok su se svi raspisali o njenoj odjevnoj kombinaciji i dubokom dekolteu, sjetimo se da je ona tu bila puno važnijim povodom. Naime, umjetnika i pjevačicu veže dugogodišnje prijateljstvo, još od 2010. godine kad je Severina bila glavna zvijezda i njegova muza na otvorenju izložbe ciklusa "Saloma"
Prostor kina u kojem je izložba postavljena pružio je Popoviću mogućnost da se u nekoj vrsti, vagnerovski kazano Gesamtkunstwerka, objedini različite medije - slike, glazbu, performans, film i sam ambijent kao specifičan interijer u kojem se nalazi i čuvena fotografija Marilyn Monroe kada u Madison Square Gardenu čestita rođendan Kennedyju
Koncipirajući pak performans Popović je strogo vodio računa da nipošto ne odražava ilustraciju života Marilyn Monroe, nego da bude neka vrsta emocionalne rezonance. Da ne bude teatralan, već da više izazove nešto poput tihe nelagode