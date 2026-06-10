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potresna povijesna priča

'Lijepa večer lijep dan' stiže u nove gradove i kina diljem Hrvatske

4film
VL
Autor
vecernji.hr
10.06.2026.
u 10:05

Nakon snažnih reakcija publike i uspješne domaće kino-distribucije, nagrađivani film Ivone Juka stiže "Lijepa večer, lijep dan" prikazivat će se u nizu gradova diljem Hrvatske, te u glavnom natjecateljskom programu Pulskog filmskog festivala

Nakon snažnih reakcija publike i uspješne domaće premijere, film „Lijepa večer, lijep dan“ redateljice Ivone Juka stiže u nove hrvatske gradove. Film koji je prije dolaska u domaća kina već osvojio međunarodnu publiku i osvojio 20 nagrada, i dalje je na repertoaru CineStara u Zagrebu, a u narednim tjednima prikazivat će se i u Rijeci, Karlovcu, Daruvaru, Zagrebu, Novigradu i Buzetu.

Dodatnu potvrdu važnosti filma donosi i vijest da je „Lijepa večer, lijep dan“ izabran u glavni program ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala, najvažnijeg nacionalnog filmskog festivala, gdje će biti prikazan pred velikom festivalskom publikom.

Film je bio i hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma. Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih godina, u vrijeme političke represije i snažne ideološke kontrole, a prati četvoricu prijatelja, ratnih veterana i umjetnika, koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima. Kada partijski lojalist Emir dobije zadatak da ih razotkrije i uništi, započinje njegova duboka unutarnja borba koja propituje granice lojalnosti, identiteta, savjesti i osobne hrabrosti. U središtu priče nalazi se pitanje koje nadilazi vrijeme u kojem je radnja smještena: što ako je najopasnija stvar koju možeš napraviti — voljeti?

Film okuplja neka od najistaknutijih imena regionalne glumačke scene, među kojima su Emir Hadžihafizbegović, Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Enes Vejzović, Goran Grgić, Dražen Čuček, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Mislav Čavajda, Milica Mihajlović i Ivana Boban.

Film „Lijepa večer, lijep dan“ prikazivat će se prema sljedećem rasporedu:

10. – 17. lipnja – Cinestar, Zagreb

10.lipnja — Art-kino, Rijeka

11.lipnja — Kino Edison, Karlovac

12. – 14.lipnja — Pučko otvoreno učilište Daruvar

18. lipnja u — Kino Metropolis, MSU, Zagreb

20. lipnja  — Cittanova, Novigrad

23. lipnja  — Pučko otvoreno učilište Buzet

„Lijepa večer, lijep dan“ intimna je, potresna i vizualno upečatljiva priča o ljudima koji su u vremenu straha morali skrivati ono najosobnije — pravo na ljubav, identitet i slobodu. Iako je smješten u pedesete godine prošlog stoljeća, film snažno odjekuje u današnjem trenutku, u društvu koje se ponovno sve češće dijeli prema tome koga smatramo „našima“, a koga „drugima“.

Produkciju filma potpisuje Anita Juka ispred 4Filma, produkcijske kuće koja stoji iza niza međunarodno zapaženih naslova, uključujući „Bazen beskraja“ Brandona Cronenberga, „Dane suše“ Emina Alpera, „Viziju leptira“ Maksyma Nakonechnyija te „Ti mene nosiš“ Ivone Juka.

Ulaznice za projekcije dostupne su putem službenih stranica kina i kino-prikazivača.

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4Film Anita Juka Ivona Juka kino Pula Film Festival film lijepa večer, lijep dan

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