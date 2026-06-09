Očekuju nas svjetska premijera urnebesne drame 'Kurvin sin', gostovanje autora i Veliko natjecanje kratkometražnog filma

I drugi dan Animafesta Zagreb 2026 osvanut će s najmlađim posjetiteljima koji već od 9:30 u Kinoteci gledaju Natjecanje filmova za djecu 2 (7-10 godina), a među brojnim izvrsnim i njihovom uzrastu primjerenim naslovima (npr. Riba oblak, r. Noé Garcia; Baka-baterija, r. Seungbae Jeon; Orao i kraljić, r. Paul Jadoul) posebno se izdvaja Iza devet stabala: Jabuka razdora – dinamična, lijepo nacrtana i fluidno animirana te napose duhovita slovensko-hrvatska ekranizacija predloška o ježu, vjeverici i naslovnom plodu koji ih dovodi u sukob. Autor Timon Leder osobno će predstaviti film.

U 11:30 slijedi Natjecanje filmova za djecu 3 (11-14), a gostuju Lea Vučko (Djevojka koja se nije bojala medvjeda), Mikael Jacobsen (Grad u lisici), Gertrūda Nemčauskaitė (Pingvin i golub) i Elise Kerob (Džepovi puni kamenčića). U 14 sati u Natjecanju filmova za mlade (15+) svoje će radove osobno predstaviti Xie Chia-Ping (Prije nego što odeš), Masataka Kihara (Znak), Francisco Visceral Rivera (Grimizni tamagochi), Antonie Zavadilová (Ljubavna autoharfa za zgodne dečke) i Mingyu Wang (Na drugoj strani…). Program Natjecanja filmova za djecu 1 (3-6 godina) danas se, pak, može vidjeti u NS Sesvete u 10 sati.

Kinotekino poslijepodne posvećeno je nešto zrelijim gledateljima koje će najprije u 16 sati zainteresirati drugi segment "Slovenije u fokusu" naslovljen "Povijesni skok", u kojem gledamo prijelomni, prvi slovenski dugometražni animirani film Socijalizacija bika? Zvonka Čoha i Milana Eriča, kao i drugi Čohov film Poljubi me meka gumice. Uvodnu riječ održat će kurator iz Slovenske kinoteke Igor Prassel.

U 18 sati Veliko natjecanje kratkometražnog filma 5 u Kinoteci donosi: Zimu u ožujku Natalije Mirzoyan – dokumentarni lutka-film o bijegu mladoga para iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini; Turiste Márije Kralovič – ironijsko-suosjećajne zgode i nezgode pohotne amaterske izviđačice kao metafore buđenja strasti u ustajaloj vezi i osamostaljenja od toksičnog odnosa; Krušne mrtvace Alexa Boye – satiričku zombi-apokalipsu koja komentira GMO hranu, marketing i druge "ljepote" kapitalizma; Samoću snijeg i borove Vladislava Ivanova i Ivajla Zaharijeva – ekranizaciju Bulgakovljeve priče u čijem je središtu dramatični telefonski razgovor; španjolsku ironijsku karikaturu o ozbiljnoj temi Takav vam je Pinchu Carmen Córdobe González – o neugodnom iskustvu protagonistice s pervertitom kojemu društveni krug povlađuje; Stidljivog boga Jocelyna Charlesa – možda i najšareniji horor ikada napravljen izvan Japana kojim ovaj debitant oživotvoruje strahove dvoje mladih za putovanja vlakom, naslanjajući se pritom na Arija Astera, Jordana Peelea, E. A. Poea i H. P. Lovecrafta.

Utorak u Kinoteci završava u 20 sati svjetskom premijerom urnebesne brazilske humorne drame Kurvin sin (r. Erica Maradona, Otto Guerra, Sávio Leite, Tania Anaya) – inkluzivnom projekcijom (opremljenom inkluzivnim titlovima i snimkom prijevoda na hrvatski znakovni jezik te audiodeskripcijom) potrage za obiteljskim i osobnim identitetom, realizirane u kombinaciji filma ceste, vesterna, magijskog realizma, persiflaža Mobyja Dicka, biblijskih alegorija, mjuzikla i snažne stripovske pojavnosti. Nakon premijere o filmu će govoriti redatelj Sávio Leite i animator Matheus Neilor.

Kurvin sin Foto: Animafest

Filmski program u Kinu SC od 13 do 18 sati posvećen je najboljim svjetskim studentskim animacijama. U 13 sati u Natjecanju studentskog filma 3 mogu se vidjeti: nesvakidašnja crnohumorna melodrama i parabola o licu i naličju ljubavi Srest ćemo se opet (r. Yuseon Park); angažirani film o beskućništvu upečatljivog chiaroscuro postupka i pogođenih jukstapozicija Mjesta koja zovemo domom (r. Meike van Son); erotska antiratna gay drama u okružju izraelsko-palestinskog sukoba Jebeni rat (r. Ohad Manor), tehnički kompleksan i psihološki slojevit omladinski rave rad Žestoka jeka (r. Elsa Moulin); irska crno-bijela "farmerska" drama o odnosu majke i kćeri Okrutna ljubav (r. Cliona Noonan), likovno impresivna i ekološki angažirana tajvanska Magla se spušta (r. Yu-jin Zhuang), 3D SF Drug o odnosu čovjeka i robota grupe francuskih autora; nesvakidašnja alegorija o sazrijevanju u moebiusovsko-renesansnom, nadrealističkom alternativnopovijesnom svijetu Prvorođena (r. Olivia Porrill); intrigantan spoj šarene vedrine i morbidnosti Gladna udolina (r. Sarah Ruyle) te Arahnofobija, glinamacijska cringe groteska hrvatske autorice Melite Sandrin nastala u slovenskoj produkciji.

U 15:30 sati Natjecanje studentskog filma 4 prikazuje: svjetsku premijeru Prometeja 2025 (r. Seungmin Han), djelomično na staklu naslikanog, a djelomično AI filma koji kroz mitološku priču promišlja o prometejskom statusu tehnologije kojom se koristi; I onda je zgrabio nož (r. Sam Kuwa) – animacijom pijeska, slikanjem na staklu, crtežom i rotoskopijom iznesene događaje koji utječu na nasilni čin jednog mladića; satiru američkog televizijskog smeća pogonjenu također različitim tehnikama i likom sotonskog voditelja Otvorena televizija (r. Mateus Compart); reminiscenciju na blagdansku večer s ocem Na svetog Nikolu (r. Emy-Mirel Ivașcă) koja krije mračni podtekst razarajućeg alkoholizma; vizualno spektakularan Rossinijev vrt grupe autora koji nas vodi na proputovanje imaginarnim nadrealističkim svijetom ekscentričnog hortikulturista; avangardom nadahnuto, puteno Jedenje naranče (r. May Kindred-Boothby) o "carstvu čula" unutar zidina dehumaniziranog konventa; bizarno-duhovitu free jazzersku etidu Insekticid (r. Paula Gallego González) koja komentira pogubnost "pornografije ekrana"; dirljivu autobiografsku priču o utamničenoj protivnici ruskog režima Stvari koje sam skupljala Ekaterine Žužleve; njemački akvarel Senzualno (r. Tanja Nuijten) u kojem životinje mile tijelom u osobitoj metafori blizine i nježnosti; plesni poljski 3D Što je s nama? (r. Julian Czurko) u kojem koreografija kristaliziranog svijeta dvije figure vodi jednu prema drugoj.

Strana tijela Foto: Animafest

U 17:30 Natjecanje studentskog filma 1 popraćeno je i razgovorom s autorima. Natálie Durchánková (Ponovno procvjetati) i Yeonwoo Kim (Prstenjačenje) pritom svoje uistinu izvanredne filmove prvi put predstavljaju svijetu – prvi je sjajno režiran i montiran, simbolikom i crtežom odmjeren, a karakterizacijski uvjerljiv film o psihičkom stanju žene nakon spontanog pobačaja, a drugi crtački snažna, pripovjedno talentirana, a psihološki slojevita nadrealističko-fetišistička priča o erotskoj fiksaciji otuđene djevojke na prste i dodire. Maria Zilli govorit će o svojoj grotesci U posjetu zoološkom o postvarenim životinjskim porivima popraćenima ritmovima art-rock sastava Moblon, Lysander Wong objasnit će nam kolažna Strana tijela – psihološki horor o neurozama poput mizofobije, a Hanna Kang U prolazu – nagrađivani, dirljivo-nostalgični rad o nastanku, razvoju i kraju odnosa dviju djevojčica. Magdalena Botor osvrnut će se na Ščilaj se – komediju ukorijenjenu u privatnim i poslovnim dilemama mladih ljudi koja je ujedno i zagovor napuštanja samoponižavajućih negativističkih stavova. Prikazuju se i: Krvava situacija (r. Nerian Keywan) – nadrealistički 3D film o prvoj menstruaciji i ženskoj solidarnosti u Palestini; Diskretni oblici (r. Lou-Ann Nony) – ples linija zamamne fluidnosti nadahnut jednostavnim organizmima; i Murmure (r. Jinhong Yu, Ziyu Wang) o pubertetskom buđenju ženskosti u perspektivno i oblikovno dječjem filmu privlačnog šarenila i simboličke zasićenosti.

Slika Doriana Graya Foto: Animafest

Središnji večernji termin u 20 sati rezerviran je, razumljivo, za Veliko natjecanje kratkometražnog filma, uz gostovanje autora. U njegovu drugom segmentu moderatorica Kata Gugić ugostit će: Luciana Lepinaya i Barbaru Vougnon (redatelja i producenticu filma 14:14 h – igrano-rotoskopske drame o dubokim posljedicama sveprisutnosti kamere u svakodnevici i svjetonazoru mladih ljudi), Georgesa Schwizgebela (Slika Doriana Graya – legendarni Švicarac polifonijski aranžirane prizore iz Wildeova predloška pokreće i pretapa uz pomoć svojih prepoznatljivih akrila i klasičnoglazbenih naglasaka), Janneke Swinkels i Tima Frijsingera (njihovo Mrmorenje nježno-duhoviti je, alegorijski rad o otkazivanju tijela i smrti u staračkom domu) te Markusa Tangrea i Davida Bjoernstada (redatelja i animatora lutaka Ivara – ironijske groteske o emocionalnim sinusoidama dugotrajnih odnosa i pratećim fantazijama). Prikazuju se i Naočale Animafestove nekadašnje pobjednice Yumi Joung – začudno paradoksalna oftalmološka drama pogleda na samu sebe – i malteška Mizofonija Michelle Gruppette – rizografski film o naslovnom neurobihevioralnom poremećaju (intoleranciji na određene zvukove).

Mizofonija Foto: Animafest

Kasnovečernji termin od 22 sata u Kinu SC predviđen je za dugometražni brazilski, eksperimentalno-revolucionarni Matamortes (r. Thiago Martins de Melo) – tehnički jedinstvenu, crveno-crnu, (neo)mitološku-(neo)gnostičku sagu o borbi protiv imperijalističkih i kolonijalnih sistema uz pomoć nasljeđa narodnih kultura i sinkretičke spiritualnosti. Film karakteriziran nemirnim teksturama, raskošnim ambijentalnim zvukovima i nelinearnim tretmanom vremena mogao bi se dojmiti i poštovatelja izrazitije umjetničkog stripa.

Ivar Foto: Animafest

Još se dva naslova iz Velikog natjecanja dugometražnog filma danas mogu vidjeti na Animafestu. Za poklonike tema iz Drugog svjetskog rata, ali i obožavatelje pravog lutkarskog filma, u Muzeju suvremene umjetnosti u 18 sati igra Dukla (r. Gejza Dezorz) – priča o zbližavanju siromašnog romskog glazbenika i njemačkog oficira u ruskom zarobljeništvu i zajedničkom bijegu na rubovima eponimne bitke iz 1944. godine. Kritika totalitarnih propagandi, prikaz okrutnosti obje vojske prema civilnom stanovništvu, potresna zvučna slika, kao i distinktivna upotreba marioneta, pozadinskih projekcija, scenografije, svjetla i arhive doprinose mračnom ugođaju filma. U 20 sati, također u Muzeju suvremene umjetnosti, nudi se Decorado (r. Alberto Vázquez) – raskošna, nijansama lavande obojena egzistencijalističko-apsurdistička crna komedija o antropomorfnom mišu koji u hiperkapitalističkoj distopiji osjeća da živi na filmskom setu. Vázquez je slavu stekao postupkom sljubljivanja slatkih okruglastih likova i suvremenog ljudskog stanja (medijsko zatupljivanje, klasni prijezir, ksenofobija i rasizam, ovisnost o drogama, obiteljske traume, osamljenost, nezaposlenost, gentrifikacija, mentalna oboljenja…), u ironijskom ključu visokog intenziteta i brze izmjene brutalnih dosjetki, ali i iskrenih emocija, suosjećanja i zagovora slobode. Decorado sve navedeno dodatno postavlja u metafilmski / metateatarski kontekst života kao realityja, nalik Trumanovom šou.

Jutro u MM centru posvećeno je profesionalnom programu Animafesta 2026. U 11:30 sati, u sklopu radioničko-mentorskog programa za studente animacije AFN Edu, predavanje o radu na svome filmu Kozmonauti održat će Leo Černic. U 16 sati na istome se mjestu daje retrospektiva akademskog programa RE:ANIMA, dobitnika Nagrade za najbolju školu animacije – uvodnu riječ u 9 odabranih radova dat će Paulo Viveiros i Shauni De Gussem. U Svjetskoj panorami 1 u 18 sati mogu se vidjeti novi radovi Darije Kopiec (Bazen ili smrt zlatne ribice), Antje Heyn (Na prostirci ispred mojih vrata), Pooye Afzalija (Noću), Luise Zürcher (Nisam sigurna), Marca Arrude (Raidinalha), Álexa Reya (Jadni Marciano) te Caroline Charadán i Miguela Machada (Vrt). U 20 sati ovdje će započeti i ovogodišnji tematski program Animafesta posvećen vezi glazbe i filma: peti segment pod naslovom "Eksperimentalna glazba i hipnotizirajuće slike", uz razgovor s Thomasom Renoldnerom (Ne znam što), donosi radove i drugih autora koji brišu granice slike i zvuka – Xua Ana i Xija Chena, Meejin Hong, Kawa Khana, Slobodana Tomića, Stevena Subotnicka, Jin Woo, Bärbel Neubauer, Louisa Mortona i Stasa Santimova.

S radom danas u prostorima KIC-a od 9:30 započinje i 13. međunarodni simpozij o suvremenoj animaciji Animafest Scanner. Raspravljat će se o genealogijama animacije (od ručno rađenog pokreta do umjetne inteligencije) i pisanju animacijskih povijesti (metode, periodizacije, perspektive), a predavanja će održati Amid Amidi (dobitnik Nagrade za izniman doprinos proučavanju animiranog filma 2026 govorit će o povijesti američke animacije), Jürgen Hagler, Celine Pham, Akira Arimochi, Jenna Caravello, Paulina Martyna Ziółkowska, Olga Bobrowska, Chunning Maggie Guo, Betty Stojnić i Aurélie Petit. Moderiraju Nikica Gilić i Franziska Proksa, a ulaz je slobodan svim zainteresiranim posjetiteljima. Nakon završetka prvoga dana skupa, od 17 sati na istom se mjestu predstavljaju prvi broj časopisa Anibar Magazine (pokrenut uz popularni kosovski festival animacije) i knjiga Beryl Joanne Quinn i Lesa Millsa. Uz dobitnicu Nagrade za životno djelo Animafesta 2026, među predstavljačima su i Marko Dješka, Meara White i Les Mills, a promocije vodi Nancy Denney-Phelps.

Danas se službeno, uz gostovanje brojnih autora koji će govoriti o svojim radovima, otvaraju i izložbe Behind the Scenes / Iza kulisa 8 – sudionika Velikog natjecanja kratkometražnog filma (Galerija na katu KIC-a, 13 sati) i Natjecanja studentskog filma (Galerija Šira, 14 sati).



Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održava se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja 2026.