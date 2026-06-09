Film o 'Tihoj misi' i otporu moliteljima na trgovima, premijerno na prestižnom britanskom festivalu

Kratkometražni dokumentarni film Tiha misa autorice Karle Jelić premijerno će biti prikazan u četvrtak, 11. lipnja na 33. izdanju prestižnog Sheffield DocFesta, najznačajnijeg britanskog festivala dokumentarnog filma. Spomenuti film prati pojavu molitelja na glavnim trgovima dvanaest hrvatskih gradova kao i pokušaj javnog otpora multimedijalne umjetnice Arijane Lekić Fridrih kroz participativni feministički performans Tiha misa.

"Naime, od 2024. svake prve subote u mjesecu na stotine muškaraca zajedno mole u svrhu zagovaranja patrijarhata i ograničavanja ženskih sloboda. Sebe nazivajući „Vitezovima bezgrešnog srca Marijina“, oni javni prostor gradskih trgova tretiraju kao privatni, ne dozvoljavajući ulaz ženama. Film Tiha misa dokumentira reakcije molitelja, prolaznika i policije na istoimeni performans - kreirajući svojevrsni uvid o načinu na koji hrvatsko društvo tretira ženska prava danas. Film je nastao iz kombinacije osobne potrebe za reakcijom i interesa za širi društveni kontekst.

U tom sam razdoblju i sama prolazila kroz iskustva rodne diskriminacije na Akademiji dramske umjetnosti, a tada sam upoznala i Arijanu Lekić Fridrih i počela pratiti njezine performanse. Već tijekom prvih snimanja osjetila sam specifičnu atmosferu koja vlada na trgovima prve subote u mjesecu i postalo mi je jasno da se ne radi samo o pojedinačnom događaju, nego o fenomenu koji puno govori o društvu u kojem živimo. Arijanin performans bio mi je posebno zanimljiv jer je kroz umjetnost otvarao pitanja javnog prostora, ženskih prava i različitih oblika otpora", o filmu kaže autorica Karla Jelić.

Film Tiha misa na Sheffield DocFestu bit će prikazan u sklopu programa kratkih filmova Tresholds of Faith koji uključuje naslove koji se bave propitivanjem i istraživanjem uvjerenja i otpora kroz rituale iscjeljenja, feministički inat i sjećanje na pretke, otvarajući prostor za borbu, identitet i transformaciju. Svjetska premijera filma održat će se 11. lipnja uz repriznu projekciju 12. lipnja 2026. Uoči premijere autorica Jelić kaže: Iako je hrvatski kontekst specifičan i odnos prema religiji i politici možda nije svima odmah razumljiv, vjerujem da su teme koje film otvara univerzalne. Antirodni pokreti, porast nasilja nad ženama i pitanja ženskih prava danas su prisutni diljem Europe i svijeta. Htjela bi da film otvori razgovor i da ljudi kroz njega možda prepoznaju slične procese koji se događaju i u njihovim društvima.

33. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Sheffield DocFest održat će se od 10. do 15. lipnja 2026.

Film i scenarij potpisuje Karla Jelić, fotografiju Dora Čaldarović, a montažu Maja Predrijevac. Dizajn i miks zvuka realizirao je Luka Gamulin. Producenti film su Vinko Brešan, Julia Martinović i Nebojša Slijepčević. Film je nastao u produkciji Zagreb filma.

Karla Jelić (1999.) hrvatska je redateljica i novinarka čiji se rad usredotočuje na tematiku ženskih prava i društvenu pravdu, jedna je od predvodnica Me Too pokreta u Hrvatskoj. Njen diplomski rad "I tako još jedna", s kojim je završila studij dokumentarne režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, bavi se mehanizmima zlostavljanja u filmskoj industriji, a imao je svjetsku premijeru na festivalu ZagrebDox 2024.