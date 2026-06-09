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arijana lekić fridrih i karla jelić

Film o 'Tihoj misi' i otporu moliteljima na trgovima, premijerno na prestižnom britanskom festivalu

Zagreb Film
VL
Autor
vecernji.hr
09.06.2026.
u 16:29

Svjetska premijera dokumentarca "Tiha misa" redateljice Karle Jelić koja prati pojavu molitelja na gradskim trgovima premijerno bit će prikazan 11. lipnja na Sheffield DocFestu

Kratkometražni dokumentarni film Tiha misa autorice Karle Jelić premijerno će biti prikazan u četvrtak, 11. lipnja na 33. izdanju prestižnog Sheffield DocFesta, najznačajnijeg britanskog festivala dokumentarnog filma. Spomenuti film prati pojavu molitelja na glavnim trgovima dvanaest hrvatskih gradova kao i pokušaj javnog otpora multimedijalne umjetnice Arijane Lekić Fridrih kroz participativni feministički performans Tiha misa. 

"Naime, od 2024. svake prve subote u mjesecu na stotine muškaraca zajedno mole u svrhu zagovaranja patrijarhata i ograničavanja ženskih sloboda. Sebe nazivajući „Vitezovima bezgrešnog srca Marijina“, oni javni prostor gradskih trgova tretiraju kao privatni, ne dozvoljavajući ulaz ženama. Film Tiha misa dokumentira reakcije molitelja, prolaznika i policije na istoimeni performans - kreirajući svojevrsni uvid o načinu na koji hrvatsko društvo tretira ženska prava danas. Film je nastao iz kombinacije osobne potrebe za reakcijom i interesa za širi društveni kontekst.

U tom sam razdoblju i sama prolazila kroz iskustva rodne diskriminacije na Akademiji dramske umjetnosti, a tada sam upoznala i Arijanu Lekić Fridrih i počela pratiti njezine performanse. Već tijekom prvih snimanja osjetila sam specifičnu atmosferu koja vlada na trgovima prve subote u mjesecu i postalo mi je jasno da se ne radi samo o pojedinačnom događaju, nego o fenomenu koji puno govori o društvu u kojem živimo. Arijanin performans bio mi je posebno zanimljiv jer je kroz umjetnost otvarao pitanja javnog prostora, ženskih prava i različitih oblika otpora", o filmu kaže autorica Karla Jelić. 

Film Tiha misa na Sheffield DocFestu bit će prikazan u sklopu programa kratkih filmova Tresholds of Faith koji uključuje naslove koji se bave propitivanjem i istraživanjem uvjerenja i otpora kroz rituale iscjeljenja, feministički inat i sjećanje na pretke, otvarajući prostor za borbu, identitet i transformaciju. Svjetska premijera filma održat će se 11. lipnja uz repriznu projekciju 12. lipnja 2026. Uoči premijere autorica Jelić kaže: Iako je hrvatski kontekst specifičan i odnos prema religiji i politici možda nije svima odmah razumljiv, vjerujem da su teme koje film otvara univerzalne. Antirodni pokreti, porast nasilja nad ženama i pitanja ženskih prava danas su prisutni diljem Europe i svijeta. Htjela bi da film otvori razgovor i da ljudi kroz njega možda prepoznaju slične procese koji se događaju i u njihovim društvima.

33. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Sheffield DocFest održat će se od 10. do 15. lipnja 2026. 
Film i scenarij potpisuje Karla Jelić, fotografiju Dora Čaldarović, a montažu Maja Predrijevac. Dizajn i miks zvuka realizirao je Luka Gamulin. Producenti film su Vinko Brešan, Julia Martinović i Nebojša Slijepčević. Film je nastao u produkciji Zagreb filma. 

Karla Jelić (1999.) hrvatska je redateljica i novinarka čiji se rad usredotočuje na tematiku ženskih prava i društvenu pravdu, jedna je od predvodnica Me Too pokreta u Hrvatskoj. Njen diplomski rad "I tako još jedna", s kojim je završila studij dokumentarne režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, bavi se mehanizmima zlostavljanja u filmskoj industriji, a imao je svjetsku premijeru na festivalu ZagrebDox 2024. 

Ključne riječi
molitelji klečavci klečatelji film dokumentarni film Arijana Fridrih Lekić Karla Jelić

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
16:56 09.06.2026.

Arijana Lekić Fridrih je klasičan primjer govora mržnje i netolerancije. Puna usta sloboda i prava a u praksi licemjerstvo i lažni aktivizam....

CE
CenzuriranUskoro
16:50 09.06.2026.

Pazi što se stavlja u vijesti. Pa jel tko socijalno funkcionalan kada pročita te nazive koja koristi ta ekipa smatra tu ekipu korisnim dijelom civilizacije.

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