Uskoro se održava Spontopis, prvi hrvatski live književni natječaj!

Foto: Spontopis
VL
Autor
vecernji.hr
02.09.2025.
u 14:35

Na prvom izdanju Spontopisa 20. rujna u baru Botaničar, održat će se natjecanje u pisanju kratkih priča. U glavnom natjecanju svi zainteresirani imat će tri sata za pisanje kratke priče, brzopotezno trajat će petnaest minuta, a priliku okušati se u pisanju imat će i oni najmlađi na dječjem natjecanju olovkom i papirom

Spontopis, prvi hrvatski live natječaj kratke priče, koji spaja pisanje u stvarnom vremenu s festivalskom atmosferom, održat će se 20. rujna u baru Botaničar, s početkom u 11 sati. Cilj mu je stvoriti inkluzivnu književnu zajednicu uz slavlje isključivo ljudskog stvaralaštva.

Spontopis nastaje kao izravan odgovor na ključne probleme suvremene književnosti: nedostatak opipljive zajednice, opadanje čitateljske pismenosti među mladima i rastući utjecaj umjetne inteligencije u kreativnom pisanju.

Vizija

„Želimo pokazati da književnost ne mora biti samotna umjetnička grana, već može postati aktivan izvor kolektivne zabave, inspiracije i trajnih veza između ljudi koji dijele ljubav prema pričama“, rekao je pokretač Spontopisa Antonio Sičić.

Mjesto održavanja događaja, popularni zagrebački bar i galerija Botaničar, poznato je po tome što od samih početaka organizira i podupire razne kulturno-umjetničke sadržaje.

„Njegujemo snažnu vezu s književnom i izdavačkom scenom, a ugostili smo i održali brojne književne večeri te promocije knjiga i časopisa. Zadovoljstvo nam je ugostiti ovaj natječaj pri njegovom početku, kako zbog popularizacije pisane riječi, tako i zbog promišljanja tehnološkog vremena galopirajućih promjena u kojem živimo“, istaknuli su domaćini.
 

Foto: Spontopis

Natjecanje je strukturirano u tri kategorije:

Glavno natjecanje: Trosatno pisanje klasične kratke priče (minimalno 4500 znakova):
Brzopotezno natjecanje: Petnaestominutno natjecanje (minimalno 1000 znakova)
Dječje natjecanje: Natjecanje olovkom i papirom za djecu do 12 godina (minimalno 150 znakova)

Teme će zadati stručni žiri koji čine istaknuti književni radnici mlađe generacije: Lara Mitraković, Vid Barić, Mateja Pavlic, Ivan Tomašić i Nada Kaurin Knežević.

Tri najbolje plasirana natjecatelja u glavnom i brzopoteznom natjecanju osvojit će vrijedne novčane i druge nagrade, dok će svaki sudionik dječjeg natjecanja dobiti prikladan dar. Kako bi natječaj učinio što uključivijim po sve, osim tradicionalnih nagrada, Spontopis će prepoznati i nagraditi sasvim neočekivane, „sitne“ literarne pobjede. Posjetitelji će dobiti Spontopisovu PDF zbirku odabranih priča, koja predstavlja trajnu uspomenu na događaj. Stručni žiri će proglasiti pobjednike do kraja zabavnog programa, što će u potpunosti zaokružiti natječaj u samo jednom danu.

Nasuprot uobičajenim književnim natječajima, Spontopis donosi sveobuhvatan festivalski program, počevši od 17:30 s nagrađivanjem djece, koncertom Ivan Ščapeca (Eine), DJ nastupom kolektiva Vitamin Disco i javnim čitanjem finalnih priča, koje će na licu mjesta interpretirati glumac Nikša Marinović.

Pisci željni dokazivanja i povezivanja mogu se prijaviti ovdje zaključno s 19. rujna.

