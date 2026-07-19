Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Evo o čemu svijet priča!

Hrvatski film u top tri najboljih u 2026.! Kritičar New Yorkera slavi Bezinovićev portret riječkog diktatora

Arhiva
VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 11:16

Nagrađivani film Igora Bezinovića, “Fiume o morte!”, već je postigao izvanredan uspjeh.No, sad ga je i ugledni kritičar Richard Brody proglasio jednim od tri najbolja filma godine, hvaleći njegov inovativan i provokativan pristup riječkoj povijesti

U svijetu filma, pohvala Richarda Brodyja, kritičara prestižnog The New Yorkera, ima posebnu težinu. Stoga je vijest da je uvrstio hrvatski film “Fiume o morte!” Igora Bezinovića na treće mjesto liste najboljih ostvarenja prve polovice 2026. godine odjeknula kao veliko priznanje.

U video prilogu objavljenom na kanalu časopisa, Brody je Bezinovićev rad smjestio uz američko-poljski film “Eruptia” i kanadski “Blue Heron”, opisujući ga kao povijesni dokumentarac koji je “originalan u svom stilu koliko i informativan u svom sadržaju”. Ovakvo priznanje stavlja film u središte globalne pozornosti i potvrđuje snagu hrvatske kinematografije.

Film zaranja u turbulentno razdoblje riječke povijesti, od 1919. do 1921., kada je talijanski pjesnik i demagog Gabriele D’Annunzio na čelu paravojne formacije umarširao u grad, tada poznat kao Fiume. Uspostavio je diktaturu koja se danas smatra protofašističkim eksperimentom i inspiracijom za Benita Mussolinija. Bezinović ne bježi od mračnih aspekata D'Annunzijeve vladavine koja je za grad bila opresivna, a za hrvatsku manjinu pogubna, obilježena nasiljem i etničkim čišćenjem. Kroz film se provlači priča o usponu i padu autokrata čiji su potezi, kako navode kritičari, imali katastrofalne posljedice za svijet, a čija je ostavština i danas predmet kontroverzi.

Ono što “Fiume o morte!” izdvaja iz mase povijesnih drama i dokumentaraca jest Bezinovićev genijalan redateljski postupak. Umjesto da se oslanja isključivo na arhivske snimke i profesionalne glumce, on se okreće samim Riječanima. U svojevrsnom dokumentarcu o vlastitom nastanku, Bezinović na ulicama grada zaustavlja prolaznike, pita ih poznaju li priču o D’Annunziju - na što mnogi, pogotovo mlađi, odgovaraju negativno - i poziva ih da sudjeluju u rekonstrukciji povijesnih događaja. Posebno su dojmljive scene u kojima redatelj traži sredovječne, ćelave muškarce, slične D’Annunziju, da utjelove diktatora. Upravo u tom pristupu, kako je Brody istaknuo u svojoj recenziji, leži snaga filma. Time što “obični ljudi portretiraju diktatora”, Bezinović, prema Brodyju, pokazuje “koliko je takva figura abnormalna i koliko je većina nas u bilo kojem trenutku blizu takvih okrutnih zlouporaba moći”. Taj spoj osobnog i povijesnog stvara jedinstven osjećaj nelagode i prepoznavanja.

Bezinović se ne libi razotkriti umjetnost filmskog stvaranja, često s humorističnim i autoironičnim odmakom. Vidimo kako se današnji salon za nokte, uz pristanak vlasnice, pretvara u krčmu u kojoj je D’Annunzio provodio raskalašene noći, ili kako diktator u grad ulazi u modernom crvenom kabrioletu, stvarajući namjerni nesklad između prošlosti i sadašnjosti. No, iza te zaigranosti krije se dublja, gotovo subverzivna ideja. Redatelj pedantno rekreira ne samo događaje, već i kadrove i kompozicije s arhivskih fotografija, od kojih su mnoge djelo D’Annunzijeve vlastite propagandne mašinerije. Na taj način, Bezinović ne samo da oživljava povijest, već i propituje njezinu vizualnu reprezentaciju, stavljajući i sebe i gledatelja u etički složenu poziciju. Rezultat je, kako navode kritičari, moćan i jeziv osjećaj svjedočenja povijesti koja se odvija u sadašnjem vremenu, brišući granice između onoga što je bilo i onoga što bi opet moglo biti.

Ključne riječi
Richard Brody pohvala kritičar The New Yorker Igor Bezinović Fiume o morte!

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

4
Film kojem bi se naklonio sam Homer

Nolanova 'Odiseja' povijesni je spektakl kakav Hollywood nije imao od 'Gladijatora'! Nema grešaka, gleda se bez treptaja

Apsolutno svaki dio je nabijen napetošću, skoro tri sata ove svevremenske priče je premalo. Casting izgleda kao da se okupila filmska supergrupa za koju nismo ni bili svjesni da nam je toliko potrebna, Matt Damon kao Odisej, Anne Hathaway kao Penelopa, Tom Holland kao njihov sin Telemah, Robert Pattinson kao Antinoj. Zendaya je božica Atena, Charlize Theron je Kalipso, a Lupita Nyong'o Helena…Savršeno, moćno i lijepo

"Posljednji rimski bog"
"Posljednji rimski bog"

Stiže povijesni spektakl u kojem cara Dioklecijana igra Amar Bukvić. Pogledajte trailer!

Film donosi dosad neispričanu priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih i najkontroverznijih rimskih careva, čovjeku koji je iz skromnih početaka postao vladar najvećeg carstva svog vremena. Glavne uloge, uz Amara Bukvića, tumače Nataša Janjić Medančić, Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Dragan Despot i Marko Cindrić, a film potpisuje Božidar Domagoj Burić kao redatelj, scenarist i producent

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!