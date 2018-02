Robert Kurbaša dizajnirao je krunice: Kršćanstvo je moj put

Glumca Roberta Kurbašu, kojeg je publika najbolje upoznala kroz uloge u sapunicama, priprema se za kandidaturu za ravnatelja Dramskog kazališta Gavella i predstavu o Zvonku Bušiću.

Kurbaša je dao intervju za Gloriju u kojem je pričao o novim projektima i planovima te otkrio kako je krunica za njega poziv na duhovnost i kako je zajedno s umjetnikom iz Splita Feđom Aaronom Bučićem odlučio napraviti Isusovu i Gospinu krunicu.

Svoje krunice glumac i umjetnik predstavit će u petak 23. veljače u hotelu Palace. Krunice su izrađene od kamene iz Međugorja, maslinovog drveta i od kamena s Brda ukazanja.

- Zanimaju me i druge duhovnosti i prema njima sam otvoren, no ja prakticiram kršćanstvo i to je moj put. Nastojim redovito ići u crkvu i osjećam se kao prosječan i revan vjernik - rekao je Kurbaša.