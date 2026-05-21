FOTO/VIDEO Zagreb je dobio mural posvećen junaku iz Like, 'najjačem čovjeku na svijetu'
Akademski slikar Mislav Lešić, nadimkom Lord čardak, u Ulici grada Mainza u Zagrebu završava mural posvećen Marijanu Matijeviću
Matijević bio je hrvatski hrvač rođen u Gračacu 1878. godine
Postao je poznat pod nadimcima "junak iz Like", "najjači čovjek na svijetu", "Lički Samson" i "Herkul zlatnog srca"
Nastupao je po čitavom svijetu i postao poznat po demonstracijama snage poput savijanja željeznih šipki, kidanja lanaca, zabijanja čavala šakom, razbijanja kamena...
Atletska komisija New Yorka 1927. godine dodijelila mu je Zlatni križ s natpisom "The World’s Strongest Man" (Najjači čovjek na svijetu).
I u poznim godinama, Matijević je pokazivao zadivljujuću snagu te je, iz zabave na željezničkoj stanici u Županji vukao natovarene vagone, što je Lešić i prikazao na muralu
Mural je nastao u sklopu projekta Kultura u toku umjetničke organizacije Cirkorama
