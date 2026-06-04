'Tvoj sin je prava napast!', uzviknula je majka – i tako je rođen Vragolasti Denis

Vragolasti Denis, odnosno izvorno Dennis the Menace jedan je od najpopularnijih karikaturalnih stripova u povijesti ovog medija. Strip-crtač Hank Ketcham stvorio je seriju Denisovih crtanih avantura 1951. godine, i to crtežom na kojem dječak proviruje glavom kroz prozor automobila i dovikuje policajcu: "Nisi nas ulovio! Ostali smo bez goriva." Dnevni sindikalni novinski strip debitirao je 12. ožujka 1951. u 16 novina, a izvorno ga je distribuirao Post-Hall Syndicate. Nedjeljni strip u punoj boji debitirao je u siječnju 1952. Strip obično izlazi s jednim panelom radnim danima i cijelom strip stranicom nedjeljom. U formatu jednog panela Oto Reisinger je, primjerice, godinama u Vjesniku crtao svog "Peru" i njegovu obitelj, suprugu Klaru i Štefeka ili Srećko Puntarić "Felixa" u Večernjem listu.

Slučajno, britanski strip istog imena, Dennis the Menace debitirao je istog dana. Ta dva nisu povezana i suptilno mijenjaju imena u zemljama podrijetla kako bi se izbjegla zabuna.

Vragolasti Denis i njegova obitelj Mitchell živi u dvokatnici u predgrađu Wichite u Kansasu kao tipični pripadnici građanske srednje klase.

Denis (Dennis Roger Mitchell) petogodišnji je dječak s pjegavim licem, problematičnom, ali ipak nježnom i susretljivom osobnošću. Njegovi roditelji, Henry i Alice Mitchell, mogu samo odmahivati glavom i pokušavati objasniti sinove nestašluke drugima, ali ga jako vole i brinu se o njemu. Komična učinkovitost Denisove osobnosti leži u tome što njegovi iskreni pokušaji da pomogne potrebitima, u kombinaciji s mladenačkom energijom i entuzijazmom, često dovode do problema gdje god se pojavi (obično na štetu susjeda gospodina Wilsona). Odjeven je u crnu majicu s plavim prugama, crveni kombinezon i bijele tenisice. Mrzi mrkve i kupke, obožava sendviče, kečap, vodene pištolje, igru s drugim dječacima svoje dobi, blatne lokve, kampiranje i vesterne, a povremeno je prikazivan u kaubojskom kostimu. Denis ima posebnu sklonost životinjama poput mačića i štenaca, koje uvijek nosi kući hraniti ih; voli glasne instrumente, poput rogova i bubnjeva, a božićne pjesme kvari povicima kaubojskih pjesama ili smeta odraslima glasnim vikanjem. Kad je Denis u lokalnoj robnoj kući isprobavajući igračke, poput tricikla, često ih razbije i natjera roditelje da ih kupe. Denis nehotično uzrokuje da fotografi, frizeri, učitelji u vrtiću, vozači autobusa, vodoinstalateri, gradonačelnik, brijači i lokalni poštari dožive živčani stres kad god se pojavi. Denis izaziva kaos gdje god dođe, poput gradskog parka, akvarija, kampa američke vojske, pa čak i na odmorima u Meksiku i Hollywoodu. Unatoč svemu tome, on je "dijete miljenik" među svojim vršnjacima, ima bezbroj prijatelja i u školi i u susjedstvu, koji su oduševljeni njegovim veselim karakterom. Denis vjeruje u Uskrsnog zeca i Djeda Božićnjaka, s kojim sanja susret na Badnjak i redovito izaziva kaos za sve ostale. Notorna je istina da Alica, njegova majka, nikako ne može naći stalnu dadilju za Denisa; nitko neće prihvatiti skrb o njemu dvaput. Tajna dugotrajnosti i opstanka tog stripa te njegove velike popularnosti krije se, po mnogima, u riječi "menace", odnosno zloćko ili vragolan, kako je prevedeno u Hrvatskoj. "Da je Denis savršeni pristojni dečko, strip ne bi trajao dugo", smatra Jim Davis, autor popularnog Garfielda.

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Henry Mitchell Denisov je otac, zrakoplovni inženjer. Čini se da svog sina Henry bolje razumije nego njegova supruga, osobito u pitanjima srca. Poput svog tvorca Hanka Ketchama, Henry je služio u mornarici Sjedinjenih Američkih Država. Među njegovim su hobijima igranje kartaških igara poput pokera, promatranje ptica, sviranje ukulelea i pjevanje starih pjesama.

Alice Mitchell Denisova je majka domaćica, koja je obično umirujuća figura kojoj Denis može dotrčati kad stvari postanu previše opasne po njega, spremna dočekati ga toplim zagrljajem. Predsjednica je lokalnog bridž kluba. Alice je zadužena za disciplinu u obitelji Mitchell; na primjer, kažnjava Denisa zbog njegova lošeg ponašanja tako što ga tjera da sjedne u kut u stolici za ljuljanje za vrijeme kazne odakle on komentira postupke odraslih.

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Raf (Ruff) je Denisov pas (mješanac), ujedno najbolji prijatelj. Uvijek ga vjerno prati, i dok Dennis trči, vozi bicikl ili skejtbord. Iako Raf stalno juri mačke po susjedstvu, to nije samo zov prirode, ustvari ih se jako boji.

George Everett Wilson Denisov je mrzovoljni susjed srednjih godina, umirovljeni poštar i (barem što se Denisa tiče) njegov najbolji odrasli prijatelj. Denis voli gospodina Wilsona, ali ga nenamjerno živcira jer mu ometa pokušaje mirnog života; često prekida njegove hobije poput vrtlarenja i promatranja ptica, ponekad slučajno oštetivši njegovu imovinu. Kao rezultat toga, gospodin Wilson pokazuje manje nego srdačan stav prema dječaku, iako Denis nastavlja sa svojim dobronamjernim upadima bez prestanka. Denisove šale izluđuju gospodina Wilsona, iako se Denis trudi učiniti i poneku lijepu stvar za nj. Zapravo je vezan za Denisa i ovaj mu nedostaje kad je odsutan, iako to nikada ne bi otvoreno priznao. Jednom prilikom, kad su Mitchellovi otišli u Hollywood na dva tjedna, gospodinu Wilsonu Denisovo se lice posvuda priviđalo. Gospodin Wilson dobio je ime po učitelju kojeg je poznavao Hank Ketcham. Denis ga često (posebno u televizijskoj seriji) naziva "Dobri stari gospodin Wilson".

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Martha Wilson je Georgeova simpatična supruga koja obožava Denisa i obasipa ga svježe pečenim kolačićima i mlijekom. Wilsonovi nemaju djece, pa Martha Denisa smatra zamjenskim unukom.

Tommy Anderson je Denisov najbolji prijatelj (nakon gospodina Wilsona). Ovaj lik je na kraju nestao iz stripa, iako se pojavljuje u knjigama.

Joey McDonald Denisov je odan prijatelj, plašljiv i ne previše bistar dječačić. Godinu je dana mlađi od Denisa. Obično mu pomaže u njegovim pothvatima i smatra ga starijim bratom. Denis mu često daje naivne savjete i "zrnca" mudrosti.

Margaret Wade je pjegava, crvenokosa djevojčica s naočalama, pametnjakovićka čiji naporni i umišljeni stav Denisu ide beskrajno na živce. Denis joj je privlačan i tvrdoglavo vjeruje, na njegov užas, da će se udati za njega u odrasloj dobi. Uvijek pokušava popraviti Denisa i njegove manire, ali uspijeva ga samo još više živcirati. Ima određenu antipatiju prema djevojčici Gini, koju vidi kao konkurenciju. Gina stječe Denisovo poštovanje i divljenje već time što je svoja, a Margaretina pretencioznost ga ne impresionira. Margaret, koja je dvije godine starija od Denisa, vrlo je ambiciozna, voli ići na gimnastiku i balet te pjevati božićne pjesme. Ona je pobožna vjernica i ima kućne ljubimce koje vozi u dječjim kolicima. Kad god mu Margaret želi pokazati dobrotu, primjerice pozivajući ga u svoju kuću da pomogne ukrasiti božićno drvce, kao uzvanika na njezinoj rođendanskoj zabavi ili kad Denis pokuša natjerati Margaret da mu da više slatkiša, Denisova "pomoć" rezultira njegovim izbacivanjem. Bez obzira na svoju zlu volju prema Margaret, Denis i ona nisu uvijek protivnici.

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Gina Gillotti snažno je neovisna mlada talijansko-američka djevojka, u koju je Denis uglavnom nesvjesno zaljubljen. Gina je muškobanjasta, ali i dalje ženstvenog izgleda. Za razliku od njegove netrpeljivosti prema Margaret, Denis uživa u Gininu društvu zbog njezine neovisnosti i zajedničkih interesa. Gina je svjesna svoje ženstvenosti, teško onome tko misli drugačije.

Jackson je afroamerički lik kojeg je Ketcham odlučio dodati u glumačku postavu krajem 1960-ih. Panel od 13. svibnja 1970. prikazivao je Jacksona i Denisa kako se igraju u dvorištu, dok Denis govori ocu: "Imam rasni problem s Jacksonom. Trči BRŽE od mene!" Budući da je Jackson prikazan kao rasna karikatura, lik nije dobro prihvaćen. Bilo je i prosvjeda. Iznenađen, Ketcham je dao izjavu u kojoj je objasnio da su mu namjere nevine. Jackson se pojavio u jednom drugom stripu s manje naglašenim dizajnom, u kojem Denis izgovara: "Ja i Jackson smo točno iste dobi. Samo što je on drugačiji. Ljevoruk je." Međutim, čitatelji su redizajnirani lik smatrali "jedva manje uvredljivim". U stripovima se rijetko pojavljuje.

Inspiracija za strip došla je od Dennisa Ketchama, stvarnog sina Hanka Ketchama, koji je s četiri godine odbio odspavati i napravio potpuni nered u svojoj sobi. Hank je isprobao mnoga moguća imena za lik i preveo ih u grube skice olovkom, ali kad su se vrata njegova studija naglo otvorila, njegova tadašnja supruga Alice, potpuno iživcirana, uzviknula je: "Tvoj sin je prava napast!", a ime "Dennis the Menace" se zadržalo. Lik Henryja Mitchella bio je zapanjujuće sličan Ketchamu, a cijela obitelj Mitchell, Denis, Henry/Hank i Alice nazvana je imenima Ketchamovih.

Ketchamov grafički rad godinama je bio iznimno hvaljen: "... sve više karikaturista, teoretičara medija, zaljubljenika, čitatelja, iznimno cijeni umjetnost Denisova tvorca, Hanka Ketchama. Ketchamova prekrasna umjetnost definirana je elegancijom crtanja. Dizajn, kompozicija i linija: sve je to previše, previše lijepo. Ketcham je malo eksperimentirao sa svojom linijom na početku, zatežući i zgušnjavajući linije bez gubitka opuštenosti i spontanosti koja i danas ostaje najbolji aspekt stripa."

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Ketcham je 1953. godine dobio Reubenovu nagradu za strip. Imenovan je počasnim gradonačelnikom Wichite.



Poslije Hanka Kecthama, koji je preminuo 2001., strip su nastavili crtati i do danas crtaju njegovi bivši asistenti i nasljednici, Marcus Hamilton (radnim danima, od 1995.), Ron Ferdinand (nedjeljom, od 1981.) i sin Scott Ketcham (od 2010.), a distribuira se u najmanje 1000 novina u 48 zemalja i na 19 jezika od King Features Syndicatea.

Adaptiran je i za druge popularne medije, uključujući nekoliko televizijskih emisija, igranih i animiranih, te nekoliko igranih filmova, uključujući kino i izravno na video izdanja.