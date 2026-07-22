Festival u Fužinama otvoren uz svjetlosne signale nalik komunikaciji krijesnica

Krijesnice imaju svoj način komunikacije – karakteristične svjetlosne signale kojima se dozivaju u noći. U sličnoj su se igri svjetla, simbolično, našli i posjetitelji ovogodišnjeg Cinehilla u Gorski kotar, koji je dom velikog broja krijesnica.

Paleći svjetla svojih mobitela, publika i organizatori zajedničkim su signalom pokrenuli festivalsku špicu i označili početak još jednog izdanja festivala. Svečanost je popraćena tradicionalnim paljenjem krijesa, kojeg je zapalio Igor Šeregi, redatelj Svadbe, najgledanijeg domaćeg kino-hita u novijoj povijesti i član festivalskog žirija.

Festival je otvoren neformalnom i opuštenom ceremonijom na kojoj su predstavljeni gosti i sudionici festivala, uz pratnju Puhačkog orkestra Fužine, koji postoji već 178 godina. Spoj mladosti i veteranstva rasplesao je izvedbama poznatih pop-hitova i filmske glazbe publiku okupljenu u velikom broju.

„Činilo mi se da je došlo puno domaćih ljudi i to je dobra stvar. Naš cilj je bio da budemo festival za ljude koji ovdje žive i koji će im unaprijediti život. Mislim da su to i prepoznali“, izjavio je Igor Mirković, direktor Cinehilla.

Nazočne su u ime domaćina pozdravili primorsko-goranski dožupan Toni Štimac i načelnica Općine Fužine Ana Merle, izrazivši zadovoljstvo što je festival stigao u njihov kraj i na taj način Fužine stavio na svjetsku filmsku kartu.

Ovogodišnji Cinehill od 21. do 26. srpnja u Fužinama donosi više od stotinu filmova – od nagrađivanih ostvarenja s najvećih svjetskih festivala do snažnih regionalnih naslova. U Gorski kotar stigli su brojni redatelji, glumci, producenti i drugi umjetnici, među kojima su oskarovac Edward Berger, kojem će biti dodijeljena nagrada Maverick, te glumačka legenda Zijah Sokolović, dobitnik nagrade za 50 godina filmskog djelovanja.

Poseban fokus ovogodišnjeg festivala posvećen je Crnoj Gori, zemlji partneru, čija će se suvremena kinematografija predstaviti kroz niz filmova i gostovanja autora. Program donosi i priče iz udaljenog Grenlanda, retrospektivu Dušana Vukotića uz izloženi originalni Oscar te filmove koji se bave velikim društvenim i političkim temama – od okupacije i kolonijalizma do vjere, identiteta i odnosa moći.

Uz filmski program, Cinehill i ove godine nudi bogat popratni sadržaj: koncerte, razgovore s autorima, filmski kviz, radionice za djecu, sportske aktivnosti i sadržaje za cijelu obitelj. U jedinstvenom ambijentu uz jezero Bajer festival tako ponovno spaja film, glazbu, prirodu i druženje, potvrđujući svoj status jedne od najposebnijih ljetnih kulturnih manifestacija u regiji.

Festival u suorganizaciji s Općinom Fužine podržavaju Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera i Hrvatski audiovizualni centar.