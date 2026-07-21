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očekuje nas povijesni spektakl

Pogledajte vatrene predstave, kušajte pivo od koprive i posušajte Prljavce: Uskoro počinje Renesansni festival!

U Koprivnici otvoren Renesansni festival
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.07.2026.
u 14:15
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Na ostacima povijesnih koprivničkih bedema, 1.300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja oživjet će razdoblje kasnog srednjeg vijeka kroz viteške turnire, mačevanja, konjičke nastupe, prikaze starih zanata, alkemičare i brojne interaktivne sadržaje za sve generacije

Koprivnica će od 20. do 23. kolovoza ponovno postati središte povijesnog spektakla zahvaljujući Renesansnom festivalu, jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih manifestacija, a istoga vikenda posjetitelje očekuju i koncerti na otvorenom u sklopu programa Ljeto na Zrinskom.

Na ostacima povijesnih koprivničkih bedema, 1.300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja oživjet će razdoblje kasnog srednjeg vijeka kroz viteške turnire, mačevanja, konjičke nastupe, prikaze starih zanata, alkemičare i brojne interaktivne sadržaje za sve generacije.

Program donosi svečanu povorku viteških skupina i konjičkih turnira, noćni napad na grad uz vatrene kugle, vatrene predstave, sokolarske nastupe i srednjovjekovna kazališta i radionice koje uče stare zanate poput kaligrafije, lončarstva i streličarstva.

Posjetitelji će imati priliku kušati povijesne specijalitete, pivo od koprive i pića inspirirana srednjovjekovnom tradicijom, a hrana i piće poslužuju se bez upotrebe plastike, u papirnatim, drvenim i keramičkim posudama.

Viteški turniri, dvorske lude, kmetovi i alkemičari: Pogledajte kako je izgledao prošlogodišnji Renesansni festival u Koprivnici
U Koprivnici otvoren Renesansni festival
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Renesansni festival već osam godina zaredom osvaja prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice "Simply the Best", čime se svrstava među najnagrađivanijim turističkim manifestacijama u Hrvatskoj.

Istoga vikenda po prvi put završnica programa Ljeto na Zrinskom održavat će se tijekom trajanja Renesansnog festivala. Od 20. do 22. kolovoza gradski park postat će mjesto glazbeno-eno programa "Bistro u parku", uz vinsku i pivsku ponudu, nastupe DJ-a te večernje koncerte.

U petak 21. kolovoza nastupa Sergej Ćetković, a u subotu posjetitelje očekuje Prljavo kazalište.

Ključne riječi
kultura Koprivnica Prljavo kazalište Sergej Ćetković glazba gutač vatre predstava renesansni festival

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