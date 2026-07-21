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The Ultimate Croatian Summer

Rolling Stone se raspisao o Špancirfestu: To je najbolji doživljaj Hrvatske!

Svečano otvorenje Špancirfesta
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.07.2026.
u 13:57
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U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancirfest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije novi festivalski doživljaj

Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, Rolling Stone UK, uvrstio je Špancirfest u članak The Ultimate Croatian Summer: Guide to Wine, Dine & Discover, u kojem predstavlja najatraktivnije destinacije i doživljaje koje ovog ljeta vrijedi doživjeti u Hrvatskoj.

U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancirfest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas, ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima je Špancirfest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Podsjećaju i kako je festival, koji je 1999. godine započeo kao trodnevno događanje, tijekom godina izrastao u najjači brend Varaždina i najbolju zabava za kraj ljeta, koja danas privlači više od 300 tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Uvrštavanje Špancirfesta među preporuke Rolling Stone UK-a nastavak je njegove međunarodne prepoznatljivosti, ali i značajne uloge u pozicioniranju Varaždina na turističkoj karti. Brojnim stranim posjetiteljima upravo je Špancirfest razlog dolaska u grad i prilika da upoznaju njegovu bogatu kulturnu baštinu i način života, nakon čega mu se mnogi ponovno vraćaju.  

Ujedno ovo je i sjajna najava 28. Špancirfesta koji će od 21. do 30. kolovoza povijesnu jezgru Varaždina ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na otvorenom, donoseći više od 600 programa za sve generacije.

Ključne riječi
kultura preporuka časopis Rolling Stone ulični festival Špancifest

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