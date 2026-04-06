Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
kratka priča

Mademoiselle

VL
Autor
Andrea Debak
06.04.2026.
u 15:24

Kratka priča “Ranko Marinković” zaštitni je znak Večernjeg lista. Od 1964. godine svake subote izlaze prozni tekstovi poznatih i manje poznatih autora

Ogrnula si se kaputom i otkopčala još jedno dugme na bluzi. Između svilenih nabora proviri krajičak crne čipke. Smiješiš se zrcalu; zar si zaista navršila pedesetu?

Stepenicama hitaš u predvorje zgrade.

Šuštiš trgom kao šifon vjenčane haljine. Tvoja se, u dnu ormara, zalijepila za vreću.

Pred pekarom, miris peciva. Vjetar ga kovitla ulicom i draži studene nosove prolaznika. Djevojke i žene, načičkane do blagajne. Pažljivo otvaraš vrata. Zazveči zvonce, a glave se pomjere prema još jednom pridošlici. Unutrašnjost je prožeta mošusom parfema. Disanjem smiruješ želudac.

– To je ona!

S kaputa otreseš kišne kapljice i vranske poglede žena. Uposleni im jezici:

– Ni plodila, ni rodila. Najlakše je živjeti na sisi pokojnog muža!

Ne miruju ni ruke; namještaju uvojke, na usnama ruž. U džepovima i na dnu torbi, sakrivene burme i zaručničko prstenje. Na prsima, bliješte medaljoni.

Ne osvrćeš se na komešanje, promatraš Huga. Čim te ugledao za pultom, usne mu se otele u osmijeh. Ne uspijevaš umiriti otkucaje. Toplina se spušta niz kukove. Kosu si nataknula iza uha i još malčice rastvorila košulju.      

Pred njime, podignula si bradu, a ramena, unatoč bolu, spustila do krajnje točke izdržljivosti. Pogled skotrlja niz tvoj vrat i ugnijezdi ga duboko. Ramena su trenutačno omekšala.

– Što jutros želi lijepa mademoiselle? – tamnim šarenicama žiga trbuh.

Skrivaš ushit i kažiprstom pokazuješ zlaćani kruh. Položi ga u papirnatu vrećicu kao maločas ubrano cvijeće. Primaš kruh i ovlaš mu dotakneš prste. Ne trepćeš. Krupne jagodice utisne na tvoje.

– Mademoiselle...

Spotakneš se o mladost u glasu. Gurneš suze u grlo i preko grudi raširiš kaput.

***

Već si naučila. Zalupiš vratima stana, a krov susjedne kuće ispune golubovi. Kao da ti iz obližnjeg parka vrebaju dolazak. Dok skidaš kaput i izuvaš cipele, zure u vrećicu s kruhom.

Zakoračiš na terasu, i eto gukanja.

Rastvorila si vlažnu papirnatu opnu, a iz hrskavih usjeka krenula je kvaščeva para. Lepet krila, guranje, svađa! Trgaš toplu unutrašnjost. Komadiće bacaš kao glave ruža. Kljunovi naoštreni glađu.

– Budalaši! Vaš je cijeli kruh!

U krošnjama obližnjeg parka, stisnule se vrane.

Naslonjena na ogradu, stražariš do posljednjeg zalogaja.

Tišina. Sita ptičja tijela.

***

Noć se odavno zalijepila za grad. Prevrćeš se u krevetu. Osluškuješ hroptanje praznog želuca.

Prstima kliziš mokrim vratom. Do sanjanja zamišljat ćeš njegove dlanove i šarenice.

Mademoiselle, progovara tama.

Slana jastučnica. 

O autorici

Andrea Debak rođena je 1984. godine u Splitu. Piše poeziju i prozu. Živi i stvara u Trogiru.
Ključne riječi
Ranko Marinković kratka priča

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!