Ogrnula si se kaputom i otkopčala još jedno dugme na bluzi. Između svilenih nabora proviri krajičak crne čipke. Smiješiš se zrcalu; zar si zaista navršila pedesetu?

Stepenicama hitaš u predvorje zgrade.

Šuštiš trgom kao šifon vjenčane haljine. Tvoja se, u dnu ormara, zalijepila za vreću.

Pred pekarom, miris peciva. Vjetar ga kovitla ulicom i draži studene nosove prolaznika. Djevojke i žene, načičkane do blagajne. Pažljivo otvaraš vrata. Zazveči zvonce, a glave se pomjere prema još jednom pridošlici. Unutrašnjost je prožeta mošusom parfema. Disanjem smiruješ želudac.

– To je ona!

S kaputa otreseš kišne kapljice i vranske poglede žena. Uposleni im jezici:

– Ni plodila, ni rodila. Najlakše je živjeti na sisi pokojnog muža!

Ne miruju ni ruke; namještaju uvojke, na usnama ruž. U džepovima i na dnu torbi, sakrivene burme i zaručničko prstenje. Na prsima, bliješte medaljoni.

Ne osvrćeš se na komešanje, promatraš Huga. Čim te ugledao za pultom, usne mu se otele u osmijeh. Ne uspijevaš umiriti otkucaje. Toplina se spušta niz kukove. Kosu si nataknula iza uha i još malčice rastvorila košulju.

Pred njime, podignula si bradu, a ramena, unatoč bolu, spustila do krajnje točke izdržljivosti. Pogled skotrlja niz tvoj vrat i ugnijezdi ga duboko. Ramena su trenutačno omekšala.

– Što jutros želi lijepa mademoiselle? – tamnim šarenicama žiga trbuh.

Skrivaš ushit i kažiprstom pokazuješ zlaćani kruh. Položi ga u papirnatu vrećicu kao maločas ubrano cvijeće. Primaš kruh i ovlaš mu dotakneš prste. Ne trepćeš. Krupne jagodice utisne na tvoje.

– Mademoiselle...

Spotakneš se o mladost u glasu. Gurneš suze u grlo i preko grudi raširiš kaput.

***

Već si naučila. Zalupiš vratima stana, a krov susjedne kuće ispune golubovi. Kao da ti iz obližnjeg parka vrebaju dolazak. Dok skidaš kaput i izuvaš cipele, zure u vrećicu s kruhom.

Zakoračiš na terasu, i eto gukanja.

Rastvorila si vlažnu papirnatu opnu, a iz hrskavih usjeka krenula je kvaščeva para. Lepet krila, guranje, svađa! Trgaš toplu unutrašnjost. Komadiće bacaš kao glave ruža. Kljunovi naoštreni glađu.

– Budalaši! Vaš je cijeli kruh!

U krošnjama obližnjeg parka, stisnule se vrane.

Naslonjena na ogradu, stražariš do posljednjeg zalogaja.

Tišina. Sita ptičja tijela.

***

Noć se odavno zalijepila za grad. Prevrćeš se u krevetu. Osluškuješ hroptanje praznog želuca.

Prstima kliziš mokrim vratom. Do sanjanja zamišljat ćeš njegove dlanove i šarenice.

Mademoiselle, progovara tama.

Slana jastučnica.