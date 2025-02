Tko je Vicko Bilandžić, glumac protiv kojeg prosvjeduju splitski umjetnici

Vicko Bilandžić, trenutni intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, u nepune dvije godine mandata, postao je jedna od najkontroverznijih figura hrvatske kulturne scene. Jer, otkada je intendant 1. srpnja 2023. godine stupio na dužnost, splitski teatar naizgled neprestano potresaju brojni skandali, masovni odlasci umjetnika i optužbe za mobing.



Najnovija drama u tom teatru je prosvjed koji je ispred HNK danas održalo više od 120 umjetnika splitske Opere kako bi ukazali na kadrovske, programske i organizacijske probleme koji su kulminirali poslovnom politikom aktualnog intendanta, a koji vode u smjeru potencijalnog zatvaranja splitske Opere, čime bi to kazalište izgubilo status nacionalnog.

No, tko je zapravo Vicko Bilandžić i što se sve događalo tijekom njegovog mandata? Rođen 1977. godine u Splitu, Bilandžić je diplomirao glumu 2003. godine na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, nakon što je prethodno studirao na FER-u i proveo četiri godine u Moskvi. Od 2005. godine bio je član ansambla Drame HNK Split, gdje je odigrao preko 30 uloga. U braku je s ukrajinsko-hrvatskom balerinom Irinom Čaban Bilandžić, prvakinjom baleta HNK Split, koju je 2006. upoznao upravo u tom kazalištu kada je Irina kao 18-godišnjakinja plesala u "Labuđem jezeru". Prije imenovanja intendantom, radio je i kao koordinator za EU fondove u istom kazalištu.

Za mjesto intendanta HNK Split, Bilandžić natjecao se sa šestero kandidata, Majdom Golužom, Nenadom Glavanom, Mladenom Tarbukom, Dubravkom Vrgoč i Josipom Zelićem. Podsjećamo, Bilandžić je na mjesto v.d. intendanta bio predložen već 2022. godine, kada je njegov prethodnik, Srećko Šestan, smijenjen od strane Gradskog vijeća Splita. Međutim, u tu odluku umiješala se i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te odbila potvrditi njegovu smjenu pa je Šestan vraćen na poziciju na kojoj je ipak ostao sve do isteka mandata.

Pod Bilandžićevim vodstvom, HNK Split doživio je nezapamćen egzodus umjetnika i zaposlenika. Ivana Srbljan, ravnateljica Opere, napustila je poziciju nakon samo osam mjeseci. Ivica Čikeš, jedini nacionalni operni prvak, prešao je u zagrebački HNK, a Jasen Boko, ugledni dramaturg i kritičar, dao je otkaz zbog "omalovažavanja i vrijeđanja". Pedro Carneiro, ravnatelj Baleta, dao je otkaz nakon nepune godine dana. Iz kazališta je otišao i ravnatelj Drame Ivan Plazibat, a po Splitu pričalo se i da su se Bilandžić i Plazibat, nekoć prijatelji, potukli u teatarskom kafiću Talog.

Iz kazališta otišla je i šefica pravne službe Ana Donadini, kao i dirigent i zborovođa Veton Marevci, a dugogodišnjem fotografu HNK Matku Biljaku suradnja je navodno otkazana preko telefona. Gaia Vidović, poslovna ravnateljica, na dugotrajnom je bolovanju zbog "sustavnog poslovnog omalovažavanja". Funkciju v.d. poslovnog ravnatelja obnašao je Marko Runjić, no otkaz je dao prije nešto više od mjesec dana. Večernji list nedavno je pisao i o slučaju Nena Munitića, kojeg je Bilandžić postavio na mjesto ravnatelja Opere, ali koji je od posla odustao i prije no što je sjeo u ravnateljsku stolicu.

O razlozima svog odlaska u intervjuu za Večernji list početkom prošle godine otvoreno je progovorio Jasen Boko, kazavši da je nezadovoljstvo u kazalištu počelo "kuhati" čim je novi intendant nastupio.

"Pokušao sam sve riješiti razgovorom, nekad smo dobro komunicirali, ali teško je ozbiljno razgovarati s nekim tko najednom počne misliti da je on jedini koji poznaje teatar i posao u njemu. Nije bilo jedne kapi koja je prelila čašu, bio je to kontinuirani – vodopad. (...) Čini se da on misli da gotovo pa nitko u tom teatru ništa ne radi, da on jedini poznaje taj posao i stalno je najavljivao dovođenje "mlađih i sposobnijih". Nije kuhalo samo u meni, niz pritužbi drugih išao je prema Sindikatu, a podignuta je najmanje jedna tužba unutar teatra za mobing. Mislim da najviše zapinje u odnosu intendanta prema zaposlenicima i njegovu načinu komunikacije. Arogancija i prijetnje nisu način komunikacije u bilo kojoj ustanovi. Pogotovo ovakvoj gdje je veliki broj istaknutih umjetnika koji imaju što pokazati na sceni" rekao je Boko.

Nadalje, Kazališno vijeće je u lipnju 2024. odbilo Bilandžićeva financijska i programska izvješća za 2023. godinu, a nisi usvojili ni njegov plan rada za 2024. godinu. Međutim, smatrajući da gradonačelnik Ivica Puljak njihovo mišljenje ne prihvaća i ne poštuje, svi članovi Vijeća podnijeli su ostavke, a bivši potpredsjednik Kazališnog vijeća, Luka Jadrić, protiv intendanta podnio je i kaznenu prijavu zbog sumnje u nenamjensko trošenje 60.000 eura proračunskog novca.

Zanimljivo je spomenuti i da je kao odgovor na brojne afere u splitskom HNK, a koje je već postalo teško i pratiti, nastala i Facebook stranica Dnevna doza splitskog kazališnog nereda. Krajem prošle godine, Jadrić je na toj stranici intendanta Bilandžića prozvao i za to što je, kazao je bivši potpredsjednik Vijeća, novcem iz proračuna kazališta kupio LEGO kockice svom sinu.

No Vicko Bilandžić ustrajno odbacuje sve optužbe, tvrdeći da kazalište pod njegovim vodstvom bilježi rekordne rezultate. "HNK Split prvi put nakon više od desetljeća ispunjava svoje financijske obveze u roku", isticao je intendant, dodajući da je posjećenost predstava najbolja u zadnjih deset godina. A unatoč brojnim kontroverzama, Bilandžić i dalje uživa podršku gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

I tako, početkom 2025. godine, HNK Split se nalazi u nezavidnoj situaciji - bez poslovnog ravnatelja, pravnika, ravnatelja opere, zborovođe i dirigenta. Od cijele uprave kazališta ostali su tek novi ravnatelj Drame Ivan Penović i ravnatelj Baleta Denis Matvienko koji dužnost preuzeo 5. veljače. Usprkos tome, Bilandžić ostaje na čelu institucije, tvrdeći da "radi čuda" i da je "atmosfera odlična".