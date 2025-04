Tko je bračni par koji je darovao neprocjenjivu zbirku slika Klovićevim dvorima?

Rijetko se događa da kolekcionari cijelu svoju umjetničku zbirku, pomno prikupljanu desetljećima, jednostavno daruju nekoj instituciji. Ipak, iznimaka ima pa je to slučaj i s bračnim parom Borisom i Jelvom Kviz koji su svoju kolekciju slika ovih dana darovali Galeriji Klovićevi dvori. Prigoda je to da se i nakon njezina višedesetljetnog fragmentarnog razotkrivanja na izložbama hrvatske umjetnosti u zemlji i inozemstvu, gdje su djela pojedinih umjetnika, pravaca ili tematskih cjelina iz te zbirke redovito bila prisutna te potpisana sintagmom "privatno vlasništvo", napokon pokaže u punom sjaju.

Svih 68 djela iz kolekcije izloženo je pod naslovom "ZBIRKA KVIZ – mala riznica hrvatskog slikarstva" i u Klovićevim dvorima mogu se pogledati do 29. lipnja. A vidjeti se doista ima što jer zbirka sadrži slike koje su apsolutni rariteti i godinama su na meti najizbirljivijih kolekcionara. Uz ekskluzivan posjed prvog "Autoportreta" Josipa Račića koji je dugo bio izgubljen, zbirka posjeduje dragocjena djela i međašne slike poput "Pet ćutila" Vlahe Bukovca, "Požeške doline" Miroslava Kraljevića, "Akta u crnim čarapama" Vladimira Becića, Mišeovu "Pod maslinom" ili "Stare plakate" Miljenka Stančića. U rasponu od realizma, simbolizma i plenerizma preko modernizma münchenske četvorke te ekspresionizma Proljetnog salona i praške grupacije kao i realizama međuraća pa sve do intimizma Miljenka Stančića, zbirka predstavlja zaokruženu cjelinu ukazujući na stilski pluralizam 20. stoljeća, dosljedno prateći razvojnu liniju slikarstva sve do 70-ih godina.

– S vlasnicima zbirke više desetljeća surađujemo i posuđujemo djela njihove zbirke za naše izložbe, a i nema autora izložbi suvremene hrvatske umjetnosti koji nisu posegnuli u taj vrijedan resurs. Pripremajući ovu izložbu, došlo je eto i do odluke vlasnika da nam doniraju sve svoje slike, o čemu nismo mogli ni sanjati i time dobivamo definitivno najvredniju našu zbirku čime postajemo i resurs za daljnje posudbe jer neće se moći napraviti retrospektiva nekog hrvatskog autora iz navedenog perioda, bez priloga iz Zbirke Kviz i tako će i buduće generacije imati priliku uživati u ovim djelima – kazala je autorica i kustosica izložbe dr. sc. Petra Vugrinec te dodala:

– Većina zbirke je višestruko atribuirana, objavljivana, neke slike su čak i s naslovnica retrospektivnih pregleda, a Boris i Jelva Kviz su ugledan bračni par koji su slikari često sami birali kao vlasnike svojih slika jer su znali da nisu ni posrednici ni preprodavači i niti jednu svoju sliku iz zbirke nikada nisu mijenjali ni prodali. Osim samih slika, od njih smo doslovno na gotovo dobili serviranu i čitavu bibliografiju slika, povijest izložbi, čak su stranice reprodukcija bile označene u svim katalozima, a tu je i popis svih emisija u kojima su se njihove slike pojavljivale. Sve to su njih dvoje godinama pedantno bilježili. Zbirka ima neprocjenjivu umjetničku vrijednost i u financijskim okvirima radi se o najvrednijim djelima koja jako dobro kotiraju, a neka su i dugogodišnji predmet žudnje brojnih kolekcionara. U svakom slučaju, riječ je o jednoj od najvrednijih donacija umjetničkih predmeta posljednjih desetljeća u Hrvatskoj.

Vlasnici zbirke, Boris (1931.) i Jelva (1936.) Kviz, zagrebački su intelektualci, on jedan od prvih profesora na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i čovjek koji je radio na postavljanju TV mreže u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, a ona prevoditeljica koja je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila studije francuskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti.

– Kad smo se vjenčali, a to je bilo davne 1965. godine, imali smo riješeno stambeno pitanje, i u Zagrebu i na Braču, nismo imali djece i odlučili smo novac ulagati u umjetnine. Prva slika koju smo nabavili bila je slika Miljenka Stančića "Interijer III" i kupili smo je direktno od njega. Umjetnost nam je bila odmor i avantura jer nekad nije bilo lako naći pojedine autore i vlasnike bez interneta kao što je to danas. Uglavnom, godine su tu, više nemamo što čekati i odlučili smo naći novi dom ovoj našoj divnoj zbirci – kazao nam je bračni par Kviz.