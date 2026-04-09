Serija "Hacks" vraća se s petom i posljednjom sezonom: Donosimo detaljan raspored prikazivanja

Peta sezona popularne serije nažalost je i posljednja prilika da vidimo spektakularnu divu Deborah Vance (Jean Smart) i njenu modernu inačicu Avu Daniels (Hannah Einbinder) zajedno na malim ekranima. Radnja se nastavlja nakon dramatičnog završetka četvrte sezone, a duo se vraća u Las Vegas. Njihova misija je zacementirati nasljeđe Deborah nakon što je lažna vijest TMZ-a objavila njezino neuspješno umirovljenje i smrt, a one su odlučile pretvoriti skandal u trijumf.

Serija Hacks ulazi u svoju posljednju sezonu kao veliki miljenik kritike i publike, što potvrđuje i gotovo savršena ocjena od 99 posto na stranici Rotten Tomatoes. Godine 2025. osvojila je prestižnu nagradu Emmy za najbolju humorističnu seriju, a Jean Smart je za svaku dosadašnju sezonu osvojila Emmy za najbolju glavnu glumicu.

Prva epizoda pete sezone bit će dostupna u četvrtak, 9. travnja 2026. godine. Bit će to velik mjesec za HBO Max, koji samo nekoliko dana kasnije, 12. travnja, planira objaviti i dugoiščekivanu treću sezonu serije Euforija. Autori serije Hacks potvrdili su da je takav kraj bio planiran, jer je priča je od početka zamišljena da se zaokruži unutar pet sezona.

Nove epizode emitirat će se svakog tjedna, s iznimkom 30. travnja i 7. svibnja, kada će biti objavljene po dvije epizode. Raspored emitiranja izgleda ovako: prva epizoda stiže 9. travnja, druga 16. travnja, a treća 23. travnja. Slijede dvostruke epizode 30. travnja (četvrta i peta) te 7. svibnja (šesta i sedma). Sezona se zatim nastavlja s jednom epizodom tjedno, pa tako osma epizoda izlazi 14. svibnja, deveta 21. svibnja, dok je veliko finale serije zakazano za 28. svibnja 2026. godine.

Uz Jean Smart i Hannah Einbinder, u posljednjoj sezoni vraćaju se i ostali stalni članovi glumačke postave, uključujući Paula W. Downsa, Megan Stalter, Carla Clemonsa-Hopkinsa i Kaitlin Olson. Osim poznatih lica, peta sezona donosi i neka nova. Kao gostujuće zvijezde pojavit će se Leslie Bibb, Cherry Jones, Ann Dowd te Christopher Briney.