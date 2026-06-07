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73. pula film festival

Dječji program 'Pulica' donosi pet europskih naslova za najmlađe, a tu su i zabavne kreativne radionice

Lotte i Totte
IMDb
VL
Autor
Hina
07.06.2026.
u 11:12

"Pulica" će se održati u Kinu Valli od 6. do 10. srpnja, a na repertoaru su igrani filmovi „Ljeto u Summerbyju“, „Moj atlas svemira“, „Srećo moja“ i „Elvis Škorc“ te danski animirani film „Lotte i Totte“

Uoči službenog početka 73. Pulskog filmskog festivala, dječji program „Pulica“ donosi pet europskih naslova i tri kreativne radionice za najmlađe, dok se u sklopu programa Pula PRO vraća platforma „Mladi filmofili“, priopćili su u petak iz PFF-a.

„Pulica“ će se održati u Kinu Valli od 6. do 10. srpnja, a na repertoaru su igrani filmovi „Ljeto u Summerbyju“, „Moj atlas svemira“, „Srećo moja“ i „Elvis Škorc“ te danski animirani film „Lotte i Totte“.

Posljednjeg dana programa dodijelit će se nagrade filmskog natječaja „Promijeni priču – klikni za empatiju“, organiziranog u suradnji s UNICEF-om, AEM-om i Hrvatskim filmskim savezom. Iz PFF-a ističu kako su ovi naslovi uvertira u bogat dječji program festivala koji u Glavnom programu donosi čak tri nova hrvatska dječja filma.

Za razvoj dječje kreativnosti organizirane su tri praktične radionice. „La Radionica – radionica igranog filma“ (za uzrast od 10 do 12 godina) održat će se od 29. lipnja do 3. srpnja pod vodstvom Marina Morosina, Erica Ušića i Jakova Benčića, a polaznike će uvesti u osnove filmske i glazbene produkcije. Od 6. do 10. srpnja na rasporedu su radionica animiranog filma „Škare, papir, dinosaur“ (od 7 do 9 godina) pod vodstvom Vibora Juhasa te radionica izrade plakata „Moj filmski plakat – dizajn priče“ (od 7 do 12 godina) koju vodi dizajnerica Ana Tevšić Nauković.

Festival ponovno pokreće i program „Mladi filmofili“, namijenjen mladim zaljubljenicima u film koji će tijekom trajanja Festivala boraviti u Puli. Odabrani polaznici imat će priliku pratiti domaću i stranu produkciju, sudjelovati u stručnim raspravama i predavanjima te se izravno umrežiti s profesionalcima iz audiovizualne industrije.

Ključne riječi
kultura Kino Valli kreativne radionice europski film dječji program Pula Film Festival

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