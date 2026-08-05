Saudijci preuzeli Electronic Arts: Gaming giganta kupili za 55 milijardi dolara, uz ogroman dug od 20 milijardi

Dugogodišnje razdoblje tvrtke Electronic Arts kao javnog dioničkog društva kojim se trguje na NASDAQ burzi došlo je svome kraju. U jednom od najmonumentalnijih poslovnih poteza u povijesti industrije videoigara, dovršena je akvizicija teška čak 55 milijardi dolara, čime je ovaj tehnološki gigant prešao u privatne ruke. Finalizacija posla, koja se dogodila četvrtog kolovoza, označava početak nove i neizvjesne ere za tvorce serijala kao što su FIFA (danas EA Sports FC), The Sims i Battlefield.

Iza ove goleme akvizicije stoji konzorcij moćnih investitora na čijem je čelu Javni investicijski fond (PIF) iz Saudijske Arabije, koji sada u svom vlasništvu drži više od 93 posto tvrtke. Ostatak vlasničke strukture čine poznate privatne investicijske tvrtke Silver Lake i Affinity Partners. Cijeli proces započeo je još u rujnu prošle godine kada je prijedlog akvizicije prvi put najavljen, a nekoliko mjeseci kasnije dioničari EA-a velikom su većinom glasali u korist sporazuma. Nakon što su prošloga mjeseca uklonjene i posljednje regulatorne prepreke, put za zaključenje posla bio je otvoren. Prema uvjetima ugovora, dioničari su za svaku svoju dionicu dobili 210 dolara u gotovini, što predstavlja premiju od 25 posto u odnosu na cijenu dionice prije objave o preuzimanju, a finalizirana je kupovina izdavača videoigara vrijedna 55 milijardi dolara.

Ova akvizicija, druga najveća u povijesti gaminga nakon Microsoftove kupnje Activision Blizzarda, potvrđuje i širi trend konsolidacije tržišta, gdje megakorporacije preuzimaju sve veći vlasnički udio, trajno mijenjajući industriju videoigara. Preuzimanje EA ušlo je u povijest i kao najveći otkup kompanije financiran velikim zaduživanjem ikad zabilježen. Kupci su iskoristili čak 20 milijardi dolara duga kako bi osigurali sredstva za transakciju, a taj će dug u narednom razdoblju morati vraćati sama tvrtka Electronic Arts. Ova nova financijska obveza dolazi u trenutku kada je kompanija inače profitabilna; u svom posljednjem fiskalnom tromjesečju, koje je završilo tridesetog lipnja, EA je zabilježio profit od 387 milijuna dolara nakon podmirenja operativnih troškova i poreza. Međutim, teret novog duga stvara ogroman pritisak na buduće poslovanje i postavlja pitanje hoće li tvrtka moći zadržati istu razinu kreativne slobode i ulaganja u nove projekte.

Financijski teret od dvadeset milijardi dolara izazvao je veliku zabrinutost kako unutar industrije, tako i među milijunima igrača diljem svijeta. Mnogi analitičari strahuju da će EA, kako bi ispunio svoje financijske obveze prema vjerovnicima, biti prisiljen na drastične mjere štednje. Takve mjere mogle bi uključivati masovna otpuštanja zaposlenika, zatvaranje pojedinih razvojnih studija koji ne donose dovoljan profit te otkazivanje igara koje se smatraju rizičnima ili koje nemaju siguran komercijalni potencijal. Postoji realna opasnost da će se tvrtka pod pritiskom duga još više usredotočiti na sigurne i provjerene izvore prihoda, poput godišnjih sportskih naslova i igara s agresivnim modelima monetizacije, što bi moglo dodatno ugušiti inovacije i kreativnost unutar njezinih studija.

Uključenost Javnog investicijskog fonda Saudijske Arabije kao većinskog vlasnika također je predmet kontroverzi. Ova investicija dio je šire strategije Kraljevine da diversificira svoje gospodarstvo i smanji ovisnost o nafti, ulažući milijarde u sektore zabave i tehnologije. Međutim, ovaj potez izazvao je i kritike zbog stanja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, posebice u pogledu prava LGBTQ+ zajednice. To stvara potencijalni ideološki sukob za EA, čije su franšize poput The Sims i Dragon Age poznate po svojoj progresivnosti i snažnoj reprezentaciji LGBTQ+ likova i tema.

Unatoč drastičnoj promjeni vlasničke strukture, na čelu kompanije osigurana je određena doza kontinuiteta. Trenutni izvršni direktor Andrew Wilson ostat će na svojoj poziciji, a sjedište tvrtke i dalje će se nalaziti u Redwood Cityju u Kaliforniji. U pismu kojim je obavijestio zaposlenike o završetku preuzimanja, Wilson je pokušao umiriti strasti te je ponovio posvećenost kompanije njezinoj temeljnoj misiji - "izgradnji najboljih svjetskih videoigara, zajednica i kreativne kulture".