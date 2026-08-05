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Predstavljena knjiga o Toniju Hercegu, Hrvatu koji je herojskim činom spasio suborce u Ukrajini

Zagreb: Zdenko Herceg
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 13:31
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U Ljubuškom predstavljena je knjiga "Sin - Priča o Toniju" autora Zdenka Hercega, uglednog liječnika, čiji je sin prošle godine poginuo u Ukrajini, gdje je kao dragovoljac pomagao ukrajinskim snagama u obrani od ruske agresije

Knjiga Sin – Priča o Toniju autora Zdenka Hercega, posvećena njegovu sinu Toniju Hercegu, dragovoljcu koji je poginuo u ruskoj agresiji na Ukrajinu, predstavljena je u Ljubuškom kao priča o jednom životu i obitelji, ali i o sudbini brojnih Hrvata iz Hercegovine koji su kroz povijest stajali na strani slobode i dobra. 

Komunikacijski stručnjak Božo Skoko ocijenio je da je riječ o "knjizi sudbine" koja spaja osobnu priču s poviješću i suvremenim geopolitičkim događajima. Podsjetio je i na Petra Hercega Tonića, hercegovačkog Amerikanca koji je poginuo spašavajući suborce tijekom japanskog napada na Pearl Harbor. Dodao je da se Tonijeva žrtva nastavlja na dugu tradiciju Hercegovaca koji su živote davali boreći se za slobodu i na strani dobra.

Autor, ugledni onkolog Zdenko Herceg, rekao je da je knjigu napisao kao svjedočanstvo o sinu, ali i o obitelji, zavičaju i vrijednostima koje nadilaze jednu životnu priču.

Psihijatar Darko Marčinko istaknuo je da knjiga kroz osobna svjedočanstva govori i o suočavanju s gubitkom te može biti važna svima koji traže dublje razumijevanje ljudske patnje i otpornosti u sličnim životnim iskušenjima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić rekao je da je veličanstveno da je Toni Herceg svojim činom spasio suborce te najavio potporu inicijativi da Ljubuški trajno obilježi uspomenu na njega, istaknuvši kako se njegov čin uklapa u tradiciju hercegovačkih heroja koji su kroz povijest živote davali spašavajući druge. 

Toni Herceg poginuo je 6. svibnja 2025. u Ukrajini, gdje je kao dragovoljac pomagao ukrajinskim snagama u obrani od ruske agresije. Prema dostupnim podacima, tijekom napada dronom vlastitim je tijelom zaštitio suborce na vratima oklopnog vozila i spasio im život. Ukrajina ga je posmrtno odlikovala za iskazanu hrabrost. 

Ključne riječi
Božo Skoko književnost knjige Zdenko Herceg Toni Herceg

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