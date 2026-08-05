Nakon Dahmera i Eda Geina, Netflix donosi priču o jednoj od najzloglasnijih žena u američkoj povijesti

Četvrta sezona hvaljene i kontroverzne antologije Ryana Murphyja i Iana Brennana, nazvana "Monster: The Lizzie Borden Story", stiže na Netflix 17. rujna. Produkcija je završena, a objavljene su i prve fotografije koje otkrivaju Ellu Beatty, kćer holivudskih legendi Warrena Beattyja i Annette Bening, u ulozi zloglasne Lizzie. Na jednoj od njih, Beatty je prekrivena krvlju, što jasno nagovještava brutalan ton same serije.

"Neizmjerno sam uzbuđena što će gledatelji iskusiti naše istraživanje priče o Lizzie Borden i pitanja koja njezin život postavlja do danas", izjavila je Beatty. "Bilo je ostvarenje sna istražiti psihologiju ove komplicirane osobe i američki zločin koji djeluje gotovo mitski. Ovo je prva ženska 'Monster' i sezona zadire u ženski bijes i represiju, što smatram izrazito relevantnim", dodala je.

Priča o Lizzie Borden toliko je duboko ukorijenjena u američku kulturu da je ovjekovječena čak i u dječjoj pjesmici o 40 udaraca sjekirom (Lizzie Borden uzela je sjekiru / I zadala majci četrdeset udaraca / Kad je vidjela što je učinila / Ocu je zadala četrdeset i jedan). U stvarnosti, ujutro 4. kolovoza 1892. u Fall Riveru u Massachusettsu Andrew i Abby Borden pronađeni su mrtvi. Andrew je otkriven na kauču, a njegova supruga na katu, oboje brutalno sasječeni oružjem nalik sjekiri. Lizzien otac bio je imućan, ali navodno škrt čovjek, što je stvaralo napetosti u obitelji. Lizzie, tada 32-godišnja neudata žena koja je živjela s ocem i pomajkom (sestra Emma bila je izvan grada), postala je glavna osumnjičenica. Suđenje koje je uslijedilo 1893. godine postalo je nacionalna senzacija. Unatoč posrednim dokazima, poput njezinog pokušaja kupnje otrova dan prije ubojstava i navodnog spaljivanja haljine, porota ju je oslobodila. Zločin nikada nije službeno riješen, a Lizzie Borden je, iako pravno nevina, ostatak života provela obilježena i odbačena od strane društva u svom rodnom gradu, gdje je i preminula 1927. godine.

Foto: Netflix

Netflixov službeni sinopsis obećava mračnu interpretaciju događaja. Serija prati kćer iz bogate obitelji iz Nove Engleske i njezinu buntovnu sluškinju koje se, zarobljene u kući izgrađenoj na poniženju i okrutnosti, prepuštaju fantaziji o seksu, moći i osveti. Krvava ubojstva koja slijede ne samo da šokiraju svijet, već "rađaju ikonu koja odbija živjeti zarobljena u kavezu, birajući iskovati vlastitu legendu: šokantnu, monstruoznu i veličanstveno slobodnu", navode iz Netflixa.

Uz Ellu Beatty, glumačka postava je impresivna. Charlie Hunnam, koji je zaradio nominaciju za Emmy za ulogu Eda Geina u trećoj sezoni, vraća se u franšizu kao Lizzien otac, Andrew Borden. Njegovu suprugu i Lizzienu pomajku, Abby Borden, glumi cijenjena Rebecca Hall, dok Vicky Krieps, također povratnica iz sezone o Edu Geinu, tumači Bridget Sullivan, sluškinju obitelji Borden.

Zvjezdanoj postavi pridružuju se i Billie Lourd, kći slavne Carrie Fisher, kao Lizzieina starija sestra Emma, te Jessica Barden kao Nance O’Neill, glumica čije je prijateljstvo s Lizzie nakon suđenja navodno izazvalo razdor među sestrama. Jedno od najintrigantnijih kadrovskih rješenja je povratak još jedne Murphyjeve muze, Sarah Paulson. Potvrđeno je da će glumiti Aileen Wuornos, serijsku ubojicu s Floride, što sugerira da će se sezona baviti i drugim zloglasnim ženama u povijesti kriminala.