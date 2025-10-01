Naši Portali
„Zašto me zovu BBB-ovcem“

Prvo od devet predavanja prof. Tihomira Petrovića u novom ciklusu Teorija glazbe u Lisinskom

Foto: Tomislav Jagar
01.10.2025.
u 13:42

Već prvo od devet predavanja prof. Tihomira Petrovića u novom ciklusu Teorija glazbe u Lisinskom oduševilo je ispunjeno gledalište!

Novi susret s profesorom koji  originalno spaja „glazbenu matematiku“ s užitkom slušanja je u nedjelju, 26. listopada u 10 sati a ulazak je, naravno – besplatan.

Protekle nedjelje predavanje se zvalo Što je polifonija?, s glazbenim primjerima od The Beatlesa, preko Arctic Monkeysa do Johanna Sebastiana Bacha.  Profesor je svirao na glasoviru, puštao snimke, pa čak i – zapjevao.

Presretan zbog publike i Lisinskog

– Moji dojmovi su najljepši mogući! Već trideset godina ovo radim, ali uvijek me iznova iznenade puna dvorana i odlične reakcije – rekao nam je prof. Petrović.

Za stotinjak ljudi u publici taman je bilo dovoljno stolaca u predvorju Male dvorane. Vjerojatno će ih ubuduće trebati i više.

– To je idealan prostor za predavanja, pun svjetla. Iznimno sam zahvalan Dvorani Lisinski što mi je ponudila ovaj ciklus, a mogu reći da još nigdje nisam imao tako sjajne uvjete, od prostora do tehnike i ljudi koji brinu o njoj – dodao je.

Foto: Tomislav Jagar

U čemu je tajna

Velik interes publike, u kojoj je uvijek dosta onih koji nisu išli u glazbene škole, ali i mnogo njegovih bivših učenika, profesor Petrović tumači svojim oduševljenjem kojim predaje, jednostavnošću i zanimljivošću. No razlog je, dodaje, i taj što se gotovo nigdje izvan glazbenih škola ne može čuti o teoriji glazbe.

Veliku ljubav prema svom pozivu (poučava već pola stoljeća) profesor ne krije. Osjećaju je i svi koji ga slušaju.

– U nedjelju mi je jedan gospodin rekao da se iz svake moje rečenice vide toplina i strast. Bilo mi je jako drago – kaže nam.

Bach kao ishodište

Tako će do kraja sezone, jedne nedjelje u svakom mjesecu, mnogi malo ranije ustati da čuju nešto novo ili već poznato, ali na sasvim nov način. Primjerice, pred Božić, 21. prosinca predavanje će nositi naziv Simbolika brojeva, tonova i tonskih nizova u djelima Johanna Sebastiana Bacha, a ono 26. travnja Je li David Bowie rado slušao Bacha? Zaista, Bach kod profesora ima posebno mjesto.

– Svaka stanica mojega tijela veseli se kad slušam njegovu glazbu – veli on. – Osim Bachove glazbe, na predavanjima najradije koristim primjere od Ludwiga van Beethovena i The Beatlesa. Zato su me đaci odavno prozvali BBB-ovcem!

Uz The Beatlese je odrastao i smatra ih savršenim spojem talenta i znanja, iako formalnu glazbenu naobrazbu nisu imali. No, „peti Beatle“, njihov producent i aranžer  Sir George Martin, bio je akademski glazbenik i sigurno su učili i od njega, kaže profesor. Za njega je Martin „prvi, a ne peti Beatle“.

Obrnuto nego u školama

– Na predavanjima radim obrnuto od onog kako se obično radi u školama – otkriva nam dalje. – Tamo se krene od najstarijih glazbenih epoha prema suvremenoj glazbi, do koje se često ni ne stigne doći. Zato sam u Rock akademiji, gdje sam također predavao, kretao od onog novog, ljudima poznatijeg, prema starijem. Tako im pokazujem odakle je sve zapravo došlo!

Ako ste i vi bili u nedjelju, 28. rujna u predvorju Male dvorane ili ste slušali dva profesorova predavanja na istome mjestu na ovogodišnjem festivalu Zagrebačko glazbeno proljeće, dodatna pozivnica vam ne treba. Za ostale vjerujemo da će i ovaj  tekst, uz nasmijana lica na našim fotografijama, biti izvrsna pozivnica. Jedino je poželjno da svoj dolazak, ako je moguće, najavite na e-poštu: blagajna@lisinski.hr. Dobro došli!

Teorija glazbe u Lisinskom

