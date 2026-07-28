Prva knjiga glumice Keira Knightley prevedena na hrvatski jezik

U izdanju zagrebačke izdavačke kuće Planetopija objavljena je knjiga „I dalje te jednako volim” koju je, nadahnuta vlastitim iskustvom majčinstva kao svoje prvo književno djelo napisala i ilustrirala Keira Knightley, proslavljena britanska kazališna i filmska glumica.

„I dalje te jednako volim” je nježna i vizualno raskošna priča o dolasku nove bebe, nesigurnosti starijeg djeteta i roditeljskoj ljubavi koja se ne smanjuje, nego raste zajedno s obitelji, kaže izdavač o prvijencu cijenjene glumice koji je na hrvatski prevela Nataša Ozmec.

Napisana iz dječje perspektive, ta slikovnica govori o velikim promjenama u obitelji, nesigurnostima i strahovima koji se javljaju kod dolaska prinove, ali i o sposobnosti srca da se širi kako obitelj raste, dodaje.

Kao majka dviju kćeri, Knightley je osjetila koliko dolazak novog člana obitelji može uzdrmati svijet starijeg djeteta i to ju je potaknulo da napiše priču o djevojčici čiji se svijet preokrene nakon rođenja sestrice, te se suočava s osjećajima koje ne razumije u potpunosti.

Djevojčica ubrzo kreće na snoliko putovanje začaranim šumama i tajanstvenim morima i, slijedeći trag majčinih poruka, pokušava pronaći put natrag kući.

Iz Planetopije vjeruju kako će ova iskrena priča s čarobnim ilustracijama djeci pružiti utjehu i sigurnost te ih podsjetiti da roditeljska ljubav dolaskom novog djeteta ne nestaje niti se smanjuje te da je idealna za zajedničko čitanje i razgovor o ljubavi, promjenama i osjećajima koje ponekad nije lako izgovoriti.

Keira Knightley britanska je glumica rođena 1985. godine u Engleskoj. Glumom se počela baviti još kao dijete, a svjetsku je slavu stekla ulogama u filmovima „Baš kao Beckham” i serijalu „Pirati s Kariba”. Ostvarila je zapažene uloge i u filmovima „Ponos i predrasude”, „Okajanje” te „Igra oponašanja”.

Za uloge u filmovima „Ponos i predrasude” i „Igra oponašanja” bila je nominirana za nagradu Oscar, a tijekom karijere dobila je brojne druge nominacije i priznanja, uključujući nominacije za BAFTA-u i Zlatni globus, a 2018. odlikovana je titulom OBE za doprinos glumi i humanitarnom radu. Od 2013. je u braku s glazbenikom Jamesom Rightonom s kojim ima kćeri Edie i Delilah.