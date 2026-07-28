Pogledajte prvi trailer za 'Blade Runner 2099'! Serija na Prime Video stiže krajem studenog

S rečenicom „Već smo vodili rat, izgubili smo“ započinje prvi službeni trailer za seriju „Blade Runner 2099“, odmah dajući do znanja koliko se svijet promijenio od distopijske vizije koju je Ridley Scott prvi put predstavio 1982. godine.

Dok su prethodni filmovi, uključujući i remek-djelo Denisa Villeneuvea iz 2017., prikazivali budućnost u kojoj čovječanstvo, unatoč prijetnji bioinženjerskih „replikanata“, još uvijek kontrolira Zemlju, nova serija nas vodi u 2099. godinu gdje je ravnoteža moći dramatično narušena. „Replikanti, oni nam neprestano sve oduzimaju“, čujemo glas Hunter Schafer, koja tumači lik Core, ljudske bjegunke. „Koliko još dugo dok ne budemo imali ništa, dok ne postanemo ništa?“ Showrunnerica Silka Luisa pojasnila je kako je između 2049. i 2099. došlo do velikog ustanka replikanata. „Rat se dogodio, a ljudi su izgubili. Naši najgori strahovi su se ostvarili... Replikanti su sada vladajuća klasa u gradu, a ljudi su građani drugog reda“, otkrila je Luisa, postavljajući temelje za priču o preživljavanju u obrnutom poretku.

U središtu ove nove, surove stvarnosti nalazi se neobičan savez dviju žena. Oscarovka Michelle Yeoh glumi Olwen, iskusnu replikanticu i Blade Runnericu kojoj se život bliži kraju. S druge strane je Cora, koju glumi zvijezda „Euforije“ Hunter Schafer, mlada žena koja cijeli život bježi od sustava, skrivajući se pod različitim identitetima. U očajničkom pokušaju da spasi svog brata, Cora je prisiljena preuzeti identitet onih koji je love: postaje Blade Runner. Njezin put se isprepliće s Olweninom sudbinom te njih dvije zajedno kreću u lov na odmetnutu skupinu replikanata. Njihova istraga ubrzo ih vodi do otkrića opasne istine i zavjere koja prijeti potpunom uništenju krhkog mira u Los Angelesu. Kontrast između njihovih svjetova sažet je u Olweninoj rečenici iz trailera: „Ljudi žele ono što im je oduzeto, ali sada je naše vrijeme.“ Njihov partnerski odnos, temeljen na nuždi i međusobnom nepovjerenju, bit će okosnica dramske napetosti serije. Serija je snimana u praškim studijima Barrandov te u Barceloni, što obećava produkcijsku vrijednost dostojnu svojih filmskih prethodnika.

Iako serija nastavlja priču u distopijskom Los Angelesu, obožavatelji ne bi trebali očekivati povratak mračnom, kišom natopljenom neon-noir krajoliku koji je definirao franšizu. Kreatorica Silka Luisa opisala je vizualni stil serije kao „sunshine noir“, ističući kako takva estetika odražava temeljne teme priče. „I dalje ste u svijetu Blade Runnera, ali serija govori o rođenju“, objašnjava Luisa. „Radi se o rođenju novog grada, o rođenju ere replikanata. Ovi likovi otkrivaju tko su zapravo. Zato je klima vruća, ljepljiva, sunčana. Puno smo na obali, u Santa Monici. Vidjet ćete teksturu Ridleyja Scotta, ali kroz filtar sunčanog noira.“ Ova promjena mogla bi podijeliti fanove, no istovremeno signalizira hrabar autorski pristup koji ne želi samo kopirati prošlost, već franšizu odvesti u novom, neočekivanom smjeru.

Produkcijski tim koji stoji iza serije ulijeva povjerenje. Ridley Scott, redatelj originalnog filma, preuzeo je ulogu izvršnog producenta, osiguravajući da duh franšize ostane netaknut. Njemu se pridružuje i Michael Green, scenarist filma „Blade Runner 2049“, kao i produkcijska kuća Alcon Entertainment, koja posjeduje prava na franšizu. Prve dvije epizode režirao je Jonathan van Tulleken, čiji je rad na hvaljenoj seriji „Shōgun“ pokazao izniman talent za stvaranje vizualno impresivnih i narativno slojevitih svjetova. Glumačku postavu, uz Yeoh i Schafer, čine i Dimitri Abold, Lewis Gribben, Sheila Atim („The Woman King“) te Matthew Needham („House of the Dragon“). Svih osam epizoda ove limitirane serije bit će dostupne na Prime Videu od 25. studenog.

„Blade Runner 2099“ ne nastaje u vakuumu, već se naslanja na bogatu ostavštinu koja je promijenila znanstvenu fantastiku. Original iz 1982. godine, adaptacija romana Philipa K. Dicka „Sanjaju li androidi električne ovce?“, postavio je temeljna pitanja o prirodi čovječnosti, sjećanja i identiteta. Trideset i pet godina kasnije, Denis Villeneuve je s filmom „Blade Runner 2049“ dokazao da je moguće stvoriti dostojan nastavak. Njegov film pratio je replikanta K-a (Ryan Gosling) koji otkriva dugo čuvanu tajnu: replikanti se mogu biološki razmnožavati. To otkriće predstavljalo je egzistencijalnu prijetnju ljudskoj dominaciji i prijetilo je pokretanjem rata između dviju vrsta. Nova serija sada potvrđuje da se taj rat doista i dogodio, a posljedice su katastrofalne za čovječanstvo. Time se „Blade Runner 2099“ izravno nadovezuje na narativnu nit koju je započeo Villeneuve, istražujući svijet u kojem je najgori mogući ishod postao stvarnost. Pitanje više nije hoće li doći do sukoba, već kako preživjeti u svijetu nakon njega.