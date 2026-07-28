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Prvi film inspiriran studentskim prosvjedima u Srbiji, svjetsku premijeru ima u Sarajevu!

Foto: Miroslav Ilić
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 12:23
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Film "Komšija" u režiji Dana Grabnara imat će svjetsku premijeru 17. kolovoza na 32. Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Studentski kratki film. Film govori o trenutku kada politički sukob prestaje biti apstraktan i ulazi u svakodnevni život.

Kratkometražni igrani film „Komšija“, u režiji Dana Grabnara, imat će svjetsku premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu, gdje će biti prikazan u okviru programa Studentski kratki film. Projekcija filma bit će održana 17. kolovoza u 14 sati, u kinu Cineplexx 2.

Nastao kao autorski projekt studenata Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, fakulteta s kojeg su i započele studentske blokade, „Komšija“ predstavlja jedan od prvih igranih filmova koji se direktno bavi studentskim protestima i policijskim nasiljem, donoseći filmsko svjedočanstvo o događajima koji su obilježili prethodnih godinu i po dana u Srbiji.

Film „Komšija“ govori o trenutku kada politički sukob prestaje biti apstraktan i ulazi u svakodnevni život. Dok je Beograd uzdrman studentskim prosvjedima i sve dubljim društvenim podjelama, u središtu priče nalazi se policajac Ivan, čovjek koji svoju ideologiju nikada nije dovodio u pitanje. Tokom intervencije na prosvjedu, u masi demonstranata prepoznaje mladića koji mu uzvraća pogled. Sljedećeg dana, nakon besane noći provedene u stanu koji dijeli samo sa psom, Ivan u liftu ponovo sreće isto poznato lice, kada napokon shvaća da ono pripada njegovom susjedu (komšiji) Marku.

Redatelj Dan Grabnar ističe da je film nastao iz neposrednog iskustva studenata Fakulteta dramskih umjetnosti tokom protesta u Srbiji.

„U lipnju 2025, na vrhuncu studentskih prosvjeda u Srbiji, zajedno sa kolegama sa FDU – fakulteta koji je prvi ušao u blokade i pokrenuo val prosvjeda, čekao sam ispred policijske stanice da iz pritvora puste nekoliko naših kolega koje su bez pravne osnove nasilno uhapsili na travnjaku ispred fakulteta. Ispred nas se postrojio kordon žandarmerije u punoj borbenoj opremi, postavljen tu da nas zastraši. Iza maski i vizira momaka koji su po godinama praktično bili naši vršnjaci, nije se mogao razaznati nikakav izraz. Tamo gdje su bile oči zjapile su dvije bezizražajne praznine. Tada sam prestao da se pitam šta policajci misle i osjećaju dok pendrecima tuku ljude i počeo da se pitam da li uopće išta misle i osjećaju“, objašnjava Grabnar u svojoj redaeljskoj eksplikaciji.

„Za ekipu koja je radila na ovom filmu ovo nije bila samo fikcija, već svakodnevica koju smo živjeli. Strah i bijes zbog policijskog nasilja podstakli su nas da otvorimo prozor svijetu u Srbiju u vrijeme protesta i autokracije. Smatram da kao filmski autor danas ne smijem snimati bajke, već moram dokumentirati represiju kako bi je vidio cijeli svijet“, kaže Grabnar.

Umjesto da ponudi jednostavne odgovore ili podjelu na heroje i negativce, „Komšija“ istražuje moralne dileme pojedinca koji postaje svjestan da je dio represivnog sistema, postavljajući univerzalno pitanje koliko čovjeka ostaje u nama kada smo suočeni s naređenjima, odgovornošću i vlastitom savješću. „Film postavlja pitanje da li u nama ima dovoljno čovjeka da stanemo na pravu stranu“, istakao je reditelj filma.

Film „Komšija“ nastao je u produkciji Jelene Ilić, Jane Gvero, Vuka Markovića i Jovana Semija Pjevića. Scenario potpisuje Filip Rutić, direktor fotografije je Miroslav Ilić, montažerka Irina Tatić, a dizajner zvuka Nebojša Radovanović.

Glavne uloge tumače Milan Marić, Arsenije Arsić, Boško Puletić i Nenad Gvozdenović.

Dan Grabnar rođen je 2002. godine u Sloveniji, a studira filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Njegov prvi zapaženiji rad predstavlja studentski kratkometražni dokumentarni film „Batrovci“, koji prati živote vozača kamiona na graničnom prijelazu, a premijerno je prikazan na festivalu Bistre reke. Njegovi filmovi uspješno su prikazivani na festivalima u regionu i Evropi. Dokumentarni film „Eho“ osvojio je specijalno priznanje na festivalu In The Palace u Bugarskoj, dok je igrani film „Avgust“ premijerno prikazan na Kustendorfu, gdje je započeo uspješan festivalski život, osvojivši, između ostalog, Nagradu publike na festivalu Tabor New Frame u Hrvatskoj i nagradu za najbolji scenario na festivalu Early Bird u Bugarskoj.

Svjetska premijera na Sarajevo Film Festivalu predstavlja prvo međunarodno predstavljanje filma i još jednu potvrdu da autori nove generacije sa Fakulteta dramskih umjetnosti svojim radovima hrabro otvaraju pitanja koja oblikuju savremeno društvo u Srbiji i ostavljaju trag u regionalnoj kinematografiji.

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Dan Grabnar premijera sarajevo film festival film susjed policija Beograd studentski prosvjedi

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