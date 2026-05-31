tribina u knjižari ljevak

Večer glazbe i književnosti posvećena legendarnom Davidu Byrneu

VL
Autor
vecernji.hr
31.05.2026.
u 15:20

Povodom objave nove knjige Davida Byrnea u izdanju Naklade Ljevak pod naslovom Uspavane ljepotice – zašto dobre ideje postaju uspavane i kako se bude i predstavljanja njegova novog albuma Who Is The Sky?, u Knjižari Ljevak u ponedjeljak 1. lipnja održat će se posebna tribina

Ljubitelji glazbe, umjetnosti i kulture imat će priliku sudjelovati na posebnoj tribini posvećenoj legendarnom glazbeniku Davidu Byrneu, koja će se održati u ponedjeljak 1. lipnja 2026. godine s početkom u 18 sati u Knjižari Ljevak (Trg bana Josipa Jelačića 17, Zagreb).

Povod tribine je najava izlaska nove knjige Davida Byrnea u izdanju Naklade Ljevak pod naslovom Uspavane ljepotice – zašto dobre ideje postaju uspavane i kako se bude, kao i predstavljanje njegova novog albuma Who Is The Sky?. Događaj će ujedno biti i uvod u veliki koncert Davida Byrnea koji će se održati 28. lipnja 2026. godine u pulskoj Areni.

Na tribini će sudjelovati poznavatelji Byrneova rada – glazbeni kritičar, urednik i novinar Zoran Stajčić te urednik Naklade Ljevak, književnik i zaljubljenik u glazbu Nenad Rizvanović. Na tribini će biti riječi o Byrneovom dugogodišnjem umjetničkom utjecaju, glazbenoj ostavštini, novim projektima te značaju koji ima u oblikovanju suvremene glazbene i kulturne scene.

U svojoj novoj knjizi Uspavane ljepotice – zašto dobre ideje postaju uspavane i kako se bude David Byrne, neusporedivo kreativan umjetnik, izvanredno i inspirativno istražuje kako umjetnički i znanstveni uspjesi padaju u zaborav i kako se ponovno otkrivaju. Otkrića Davida Byrnea raznolika su i različita: tamne tvari, lišajevi, pomicanje kontinenata, tehnologija od solarnih panela do parnog stroja, od Bacha do Bruegela, od Vermeera do Melvillea, svi su oni jednom bili, piše David Byrne u svojoj knjizi, uspavane ljepotice. No, zašto su zaspali i kako su se ponovno probudili? Putujući kroz stoljeća i opisujući puni krug ljudskog djelovanja, David Byrne dolazi do zanimljivih i važnih zaključaka.

Foto: Naklada Ljevak

Uspavane ljepotice majstorski je vodič o tome kako biti budan za sljedeću veliku stvar u umjetnosti i znanosti. I još važnije: autor se pita i objašnjava zašto su neke važne ideje bile uspavane i zašto se ponovno bude. Byrne pokazuje i kako netko iznova i iznova pada u ambis – često je to netko otvoren za metaforičko razmišljanje i za kontraintuitivno; hijerarhija i taksonomija su na mjestu, no život ponekad nagrađuje insajdere, a kažnjava autsajdere. Vjetrovi umjetničkih promjena često ipak odnose pijesak koji je zatrpao važne ideje. Uspavane ljepotice ponizna su knjiga, ali i knjiga puna nade. Byrneove priče svojevrsni su kompas koji nas ohrabruje da isprobamo nove stvari, ali nudi i mudrost kako da ih prihvatimo. U mračnim vremenima David Byrne nudi moćan izvor slobodno dostupnog svjetla, sam po sebi ugodan i prikladan za sve naše ljudske pothvate.

David Byrne glazbenik je, izvođač, pisac i multidisciplinarni umjetnik koji osvaja publiku još od 1975. godine, kada je suosnovao Talking Heads. U pedesetogodišnjoj umjetničkoj karijeri izdao je više od 20 studijskih albuma, skladao glazbu za filmove — za film The Last Emperor osvojio je Oscara, Zlatni globus i Grammy. Svoju jedinstvenu viziju American Utopia postavio je na brodvejsku pozornicu, prema kojoj je Spike Lee snimio istoimeni glazbeni film. Uspješan je bio i njegov disko mjuzikl Here Lies Love, kao i kazališno putovanje Theater of the Mind, koje je sukreirao s umjetnicom Malom Gaonkar. Njegova vizualna umjetnost – fotografije i instalacije – izlagane su u mnogim svjetskim galerijama. David Byrne objavio je više knjiga, uključujući Biciklističke dnevnike i Sve o muzici. Nova knjiga Davida Byrnea Uspavane ljepotice – zašto dobre ideje postaju uspavane i kako se bude pojavit će se istovremeno na engleskom i na hrvatskom jeziku u listopadu 2026. u izdanju Naklade Ljevak.

