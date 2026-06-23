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petak, 26. lipnja s početkom u 18:30 sati

Premijera psihološke drame „Slomljeni teret“ u Kaptol Boutique Cinema

Foto: promo
VL
Autor
promo
23.06.2026.
u 11:27

U petak, 26. lipnja s početkom u 18:30 sati, u prostorima Kaptol Boutique Cinema održat će se svečana premijera novog domaćeg igranog filma „Slomljeni teret“, redatelja Marija Kanaeta. Riječ je o intrigantnom i napetom ostvarenju koje zadire duboko u anatomiju ljudskih odnosa i društvenih fenomena.

O filmu: Putanje koja vodi prema nasilju

„Slomljeni teret“ kroz mučan odnos dvoje ljudi problematizira razvoj agresije koja, uslijed emocionalne nestabilnosti partnera, u konačnici rezultira tragedijom. Redatelj Mario Kanaet u ovom se djelu ne bavi samo samim činom nasilja, već secira proces i korake koji mu prethode – istražujući kako ljudi u teškim okolnostima opravdavaju zlo i postupno spuštaju svoj moralni prag.

Okosnicu radnje čini glavni lik koji se ne uspijeva nositi s krivnjom unutar veze. Zbog narušenog samopouzdanja odbija razumna rješenja i sugestije svoje partnerice , a utjehu i izlaz počinje tražiti izvan zajednice. Pod utjecajem savjeta prijatelja ksenofoba i ženomrsca, on postupno gubi moralni kompas te biva uvučen u svijet mržnje i netrpeljivosti , dok glas vlastite savjesti – materijaliziran u liku njegovog omiljenog pisca – s vremenom utišava.

Snažna glumačka postava

Uvjerljivosti ove teške i napete psihološke drame pridonosi izniman glumački ansambl koji predvode istaknuta i talentirana imena domaće scene. Glumačku postavu filma čine:

Ksenija Mezga

Domagoj Mrkonjić

Jakov Jozić

Vid Balog

Ivica Gunjača

Roko Raguž

Nina Brnetić

Damir Kanaet  

Film kao ogledalo današnjeg društva

Priča funkcionira kao svojevrsna paradigma našeg civilizacijskog trenutka. Ona zorno prikazuje kako osobne frustracije i nedostatak izlaznih strategija pojedince često odvode prema toksičnim ideologijama i kulturi mržnje. Slomljeni teret je djelo koje donosi rijedak pristup u domaćoj kinematografiji. Ovo nije film koji samo pita tko je žrtva, a tko krivac, već hrabro otvara puno neugodnije pitanje: kako netko postane krivac dok istodobno čvrsto vjeruje da je žrtva?“

Ključne informacije za medije:

Događaj: Svečana premijera igranog filma „Slomljeni teret“

Datum i vrijeme: Petak, 26. lipnja 2026. u 18:30 sati

Lokacija: Kaptol Boutique Cinema, Zagreb

Redatelj: Mario Kanaet

Nakon projekcije predviđeno je druženje filmske ekipe i uzvanika.

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